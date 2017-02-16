| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

「我老婆快生了！」 新手爸攔警車就醫

2017-02-16  21:19

〔記者林嘉東／新北報導〕顏姓新手爸爸昨晚見太太即將臨盆，顧不得路過的警車是否執行公務，攔車就喊：「我老婆快要生了！」熱血警把警車當救護車，一路鳴警笛，送顏妻就醫，讓2人的兒子平安出世，母子均安。

新北市警局瑞芳分局水湳洞所長潘至誠、瑞濱所警員董昊昨晚7時許，開巡邏警車至新北市瑞芳區深澳路時，被一名男子神情緊張的男子攔下。

男子不等潘員開口，連忙說：「我太太快要生了」、「來不及等救護車」。

潘員見路旁孕婦下體有出血情況，趕緊協助孕婦上警車，還一路鳴警笛，火速將孕婦送至基隆長庚醫院安胎。

警方指出，攔警車的是一名40多歲的顏姓新手爸爸，他昨晚7點跟39歲已懷孕40週的太太出外買東西。

顏則說，他跟太太買到一半，太太突然直喊疼，且陣痛持續加劇，他見剛好有警車前來，情急之下，跑到深澳路口攔警車。

警方不僅一路鳴警笛，火速送孕婦到基隆長庚醫院，途中還細心聯繫醫醫療人員在急診處門口待命，讓顏妻可以在到院時，馬上接受醫院診療。

經過醫師一晚安胎，2人的第一胎是個男嬰，順利在今天上午出生，母子均安，讓顏男笑開懷，直說：「警察有你真好！」

廣告
  • 顏妻即將臨盆，熱血警開警車送顏妻就醫，讓顏男（左）感激不已。（記者林嘉東翻攝）

    顏妻即將臨盆，熱血警開警車送顏妻就醫，讓顏男（左）感激不已。（記者林嘉東翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新手爸 新手爸媽 生產
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：「我老婆快生了！」 新手爸攔警車就醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.