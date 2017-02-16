「我老婆快生了！」 新手爸攔警車就醫

2017-02-16 21:19

〔記者林嘉東／新北報導〕顏姓新手爸爸昨晚見太太即將臨盆，顧不得路過的警車是否執行公務，攔車就喊：「我老婆快要生了！」熱血警把警車當救護車，一路鳴警笛，送顏妻就醫，讓2人的兒子平安出世，母子均安。

新北市警局瑞芳分局水湳洞所長潘至誠、瑞濱所警員董昊昨晚7時許，開巡邏警車至新北市瑞芳區深澳路時，被一名男子神情緊張的男子攔下。

男子不等潘員開口，連忙說：「我太太快要生了」、「來不及等救護車」。

潘員見路旁孕婦下體有出血情況，趕緊協助孕婦上警車，還一路鳴警笛，火速將孕婦送至基隆長庚醫院安胎。

警方指出，攔警車的是一名40多歲的顏姓新手爸爸，他昨晚7點跟39歲已懷孕40週的太太出外買東西。

顏則說，他跟太太買到一半，太太突然直喊疼，且陣痛持續加劇，他見剛好有警車前來，情急之下，跑到深澳路口攔警車。

警方不僅一路鳴警笛，火速送孕婦到基隆長庚醫院，途中還細心聯繫醫醫療人員在急診處門口待命，讓顏妻可以在到院時，馬上接受醫院診療。

經過醫師一晚安胎，2人的第一胎是個男嬰，順利在今天上午出生，母子均安，讓顏男笑開懷，直說：「警察有你真好！」