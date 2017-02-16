送貨員「弄塌人行道」 建商斥：不知道這空心嗎！

2017-02-16 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在《爆料公社》上貼文指出，友人送貨至大廈門口時，管理員引導其上人行道等待，不料才剛上人行道，居然地板整個崩坍，僅用塑膠管支撐地磚，之後建商指責該名送貨員：「不知道下面是空心的嗎！」，並欲向其索賠，讓他既無奈又傻眼。

陳姓網友在臉書社團《爆料公社》貼出影片，指出有人在送貨時，被大廈管理員請求移位後開上人行道，不料才剛上去，地板馬上發出崩坍巨響，事後還遭建商斥責：「不知道下面是空心的嗎！」，爆料者無奈表示「有誰知道下面是空心的？！」，並向網友詢問這樣的工程是否為豆腐渣工程，情況是否合理。

這起意外引發網友兩面激烈論戰，有網友指出：「貨車3.5噸的重量壓上去，再硬的磁磚都沒轍」、「人行道本來就不是給車走的。是要告示什麼？」、「高架地磚是在把車開上去秀下限的嗎，警衛不懂，大家不知道人行道不能開車上去嗎？不懂的麻煩查一下高架地板再來說這是不是豆腐渣工程！」。

但也有網友認為：「這是公安問題，版主可向當地主管機關申訴與舉報，未完成之地面應有工程圍牆與告示請勿靠近，建議向主管機關申請查驗，看市府怎麼說」、「這人行道似是已完工區域，若是已完工的，不該是如此脆弱。平時都會有轎車開上人行道的狀況，工程車輛應工程施作也是會開上人行道，這我是不認同人行道用蓋板替代水泥作為水溝頂板。」、「為啥要賠？沒叫他賠車損就不錯了，他也沒放警告標示」