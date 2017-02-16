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小白狗身中32顆BB彈 獸醫：術後恢復良好

2017-02-16  20:39

［記者鄭淑婷／桃園報導］ 是誰狠心地殘忍虐狗！一隻高齡10多歲的馬爾濟斯犬，15日被1名女子送到桃園市桃園區復興路的獸醫院，檢查驚見全身竟有多達32顆BB彈，所幸BB彈都卡在皮下組織，未進入腹腔、胸腔而傷及內臟，經手術逐一取出並清創，陳姓獸醫師在臉書PO出狗狗的最新狀態報平安，已無生命危險，傷口多是皮肉傷，動保處、警方表示正在追查虐狗者。

陳姓獸醫師表示，小白狗右後肢原本就有殘缺，送來時身上傷口部分結痂，研判至少已受傷2到3天，並非送來當天才遭射傷，送來的女子疑似只是餵養人、並非飼主，發現狗狗受傷先行替牠擦上紅藥水，但事後聯繫發現她留下的電話、住址都不是真實資料，狗狗身上有掃到晶片，聯絡上原飼主表示，狗狗之前走失了，不知為何會從南部跑到桃園。

小白狗經手術取出32顆BB彈，今天下午已經甦醒、恢復良好，陳姓獸醫師表示，已經報案，警方、動保處都有來了解狀況。

有網友將狗狗受傷照PO上網，經轉載到台灣動物緊急救援小組，希望能讓狗狗獲得協助，發言人倪京台嚴厲譴責虐狗行為，他表示，協會將協助支付狗狗的醫藥費，並與獸醫師合作全力救治，給予小白狗最完善的醫療照顧，如果原飼主真的不願領回，會替牠找到一個家安心養老，另懸賞五萬元緝凶。

桃園市政府動保處表示，所幸狗狗沒有生命危險，呼籲餵養人趕緊出面，協助釐清是在哪個路段、時段發現狗狗遭射傷，以便會同警方調閱監視器畫面揪出元兇，虐狗者已觸犯動物保護法第6條「任何人不得無故騷擾、虐待或傷害他人飼養之動物」。

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  • 小白狗經手術取出的BB彈。（擷取自桃園陳獸醫院臉書）

    小白狗經手術取出的BB彈。（擷取自桃園陳獸醫院臉書）

  • 小白狗身中32顆BB彈。（擷取自桃園陳獸醫院臉書）

    小白狗身中32顆BB彈。（擷取自桃園陳獸醫院臉書）

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