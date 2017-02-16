國道翻車案 法扶會最快下週對業者假扣押
2017-02-16 21:14
〔記者溫于德／台北報導〕法律扶助基金會針對遊覽車翻覆事件開辦「國道遊覽車翻覆事件受害者法律扶助專案」，除提供受害者或家屬電話、當面諮詢外，今晚也在第二殯儀館召開說明會，該會副執行長林聰賢表示，晚間除向被害人等說明法律程序，並將盡快於下週對相關業者提出假扣押，使受害人等得到法律上保障。
法扶會表示，為使受害人及其家屬得到法律上權益保障，除已設置專線電話（412-8518轉2），提供免費線上法律諮詢服務，並已緊急取得董事會過半董事同意成立專案，提供需要民眾協助；法扶會晚間也在殯儀館召開說明會。
說明會開始前，林聰賢受訪時提到，會議重點有二；其一將向受害者說明專案內容，以及之後的法律程序；其二，向家屬表達法扶會將於下周向士林地方法院提出假扣押，以防「加害者脫產，被害者求償無門」的情況發生。林聰賢最後說，只要受害者有需要，法扶會就會給予協助。
會中，死者家屬質疑「周老闆如果沒有錢，我們不就無法獲得理賠」，另有家屬提到，「若車子沒有這樣的問題，我們的人不會死掉」、「30幾條人命，周家還不出面負責」，盼法扶會給予相關協助；法扶會承諾盡全力協助。
據了解，目前本案主要由士林分會負責，若受害者交通不便或離台北、新北分會較近，也可就近前往兩分會諮詢；士林分會地址為：台北市士林區文林路338號7樓之2、台北分會：台北市大安區金山南路二段200號6樓、新北分會：新北市三重區重新路四段12號5樓。
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