| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

國道翻車案 法扶會最快下週對業者假扣押

2017-02-16  21:14

〔記者溫于德／台北報導〕法律扶助基金會針對遊覽車翻覆事件開辦「國道遊覽車翻覆事件受害者法律扶助專案」，除提供受害者或家屬電話、當面諮詢外，今晚也在第二殯儀館召開說明會，該會副執行長林聰賢表示，晚間除向被害人等說明法律程序，並將盡快於下週對相關業者提出假扣押，使受害人等得到法律上保障。

法扶會表示，為使受害人及其家屬得到法律上權益保障，除已設置專線電話（412-8518轉2），提供免費線上法律諮詢服務，並已緊急取得董事會過半董事同意成立專案，提供需要民眾協助；法扶會晚間也在殯儀館召開說明會。

說明會開始前，林聰賢受訪時提到，會議重點有二；其一將向受害者說明專案內容，以及之後的法律程序；其二，向家屬表達法扶會將於下周向士林地方法院提出假扣押，以防「加害者脫產，被害者求償無門」的情況發生。林聰賢最後說，只要受害者有需要，法扶會就會給予協助。

會中，死者家屬質疑「周老闆如果沒有錢，我們不就無法獲得理賠」，另有家屬提到，「若車子沒有這樣的問題，我們的人不會死掉」、「30幾條人命，周家還不出面負責」，盼法扶會給予相關協助；法扶會承諾盡全力協助。

據了解，目前本案主要由士林分會負責，若受害者交通不便或離台北、新北分會較近，也可就近前往兩分會諮詢；士林分會地址為：台北市士林區文林路338號7樓之2、台北分會：台北市大安區金山南路二段200號6樓、新北分會：新北市三重區重新路四段12號5樓。

廣告
  • 法扶會於第二殯儀館召開說明會，左起台北市政府主任消保官何修蘭、法扶會副執行長林聰賢、士林分會執秘楊淑妃、新北分會執秘楊淑玲、台北分會執秘謝采薇。（記者溫于德攝）

    法扶會於第二殯儀館召開說明會，左起台北市政府主任消保官何修蘭、法扶會副執行長林聰賢、士林分會執秘楊淑妃、新北分會執秘楊淑玲、台北分會執秘謝采薇。（記者溫于德攝）

  • 受害者家屬在現場聆聽法扶會說明。（記者溫于德攝）

    受害者家屬在現場聆聽法扶會說明。（記者溫于德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 法扶會 賞櫻團 遊覽車 遊覽車翻覆
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：國道翻車案 法扶會最快下週對業者假扣押


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.