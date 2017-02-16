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中信案開庭 辜仲諒質疑檢方重複起訴

2017-02-16  20:29

〔記者張文川／台北報導〕台北地院今審理中信金控弊案，針對辜仲諒等人被控天母購地涉侵占中信資產、紅火案匯轉結構債涉洗錢2部分開庭訊問，辜的律師主張，侵占中信資金2億3100萬元方面與辜仲諒無關，洗錢方面也早在先前的「紅火案」就已起訴過，且獲高院判無罪確定，質疑檢方重複起訴；檢方當庭表示將在2週內具狀答覆。

今日庭訊重點在2部分，一是辜仲諒的前妹婿陳俊哲在2006年4、5月間，向力麒建設公司購買天母段土地，交易資金來源是否涉及侵占中信資產；二是辜仲諒、陳俊哲所涉紅火案出售結構債後，獲利款項的匯轉是否涉及洗錢，法官對此2部分與檢辯雙方確認起訴範圍。

辜的律師主張，檢察官指控的侵占中信資金2億3100萬元，向力麒建設公司購買天母段土地的交易，根本與辜仲諒無關。

至於辜仲諒等人被控隱匿「紅火案」結構債獲利涉及洗錢部分，律師團表示逐一比對高院當年「紅火案」已經調查的證據與法院認定結果，確認此次特偵組起訴的洗錢事實，與紅火案二審判決內容完全一致，有重複起訴問題，影響被告權益至鉅；公訴檢察官表示，會與高檢署確認後，再具狀向法院陳報。

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  • 台北地院今審理中信金控弊案，針對辜仲諒等人被控天母購地涉侵占中信資產、紅火案匯轉結構債涉洗錢2部分開庭訊問。（資料照，記者羅沛德攝）

    台北地院今審理中信金控弊案，針對辜仲諒等人被控天母購地涉侵占中信資產、紅火案匯轉結構債涉洗錢2部分開庭訊問。（資料照，記者羅沛德攝）

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