藥頭開白牌計程車掩護 販毒給外勞還供簽帳
2017-02-16 20:08
〔記者廖雪茹／新竹報導〕40歲藥頭嫌犯楊姓男子，平日以開白牌計程車作為掩護，卻實際從事販賣毒品，還把歪腦筋動到外籍勞工身上，謊稱毒品可提神，引誘辛苦工作的外勞上勾後，同意他們簽帳買毒，等領薪水再付款；新竹縣刑警大隊和海巡署今天收網一舉逮捕楊男等5名藥頭、11名藥腳總計16人到案，全部依毒品罪嫌送辦。
縣警局表示，刑大接獲線報，得知楊姓男子等販毒集團，常在新竹縣溪北地區活躍，即與海巡署第12、14海巡隊成立專案小組深入追查，並報請新竹地檢署檢察官高上茹指揮偵辦。
歷經數月埋伏搜證，今天見時機成熟，兵分多路，在湖口鄉等地拘捕販毒藥頭楊姓、陳姓、黃姓、字姓等4名男子和鄧姓女子、泰國籍藥腳4人、本國籍藥腳7人到案，現場起獲一、二級毒品海洛因、安非他命共53公克、電子磅秤、吸食器、夾鍊袋等犯罪工具。
專案小組調查，楊姓主嫌以駕駛白牌計程車作為掩護，除供毒給轄內毒品人口，因為經常接送外勞，見外勞單純可欺，透過一名泰籍男子引介，把毒品賣給外勞。交易方式以電話聯絡，約定地點，專程送貨，每次以500到1000元不等賣安非他命給外勞吸食。
警方說，有外勞因為染上毒品花錢很快，楊男讓他們簽帳方式買毒，每個月初領薪水再付款；到案外勞說，每個月至少花2000元以上購毒，感到相當懊悔。
專案小組表示，45歲的女藥頭鄧姓主嫌為規避警方查緝，在自宅設定層層關卡，在外部裝設多支監視鏡頭，購毒者以電話聯絡到該住處外面，要先對著鏡頭讓她確認身分，鄧女再把大門鑰匙丟下來，購毒者開啟兩道門，才能與鄧嫌接觸。
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