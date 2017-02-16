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被掉落網架砸傷 婦人怒告賣場

2017-02-16  20:00

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名50多歲的婦人，去年5月至大潤發中和店買東西，逛到家用產品區時，婦人欲拿取掛在網架上的商品，不料網架卻突然鬆脫掉落，正面砸向婦人，致使婦人右手臂及手指受傷，店員看到後連忙將婦人送醫。

事後婦人要求賣場賠償醫藥費及前往醫院看病的車馬費，但因賠償金談不攏，婦人憤而提告大潤發中和店家用課陳姓女課長涉嫌業務過失傷害罪。

新北地檢署開庭時，陳女表示，賣場事情太多太忙，無法確定同仁是否有將網架用束帶固定綁牢，避免鬆脫。在檢方偵結前，婦人與賣場調解成立，婦人遞狀撤告，檢方因此今將陳女不起訴。

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  • 新北地檢署偵查大樓。（記者陳慰慈攝）

    新北地檢署偵查大樓。（記者陳慰慈攝）

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