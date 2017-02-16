| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
C-Bike租賃站3站遭破壞 警方逮獲通緝犯 疑似食物中毒 三峽兵工廠營區24人送醫
 首頁 > 社會

疑似食物中毒 三峽兵工廠營區24人送醫

2017-02-16  19:03

〔即時新聞／綜合報導〕位於新北市三峽的兵工廠營區今下午傳出疑似食物中毒，有24人被送往醫院治療，所幸目前無人有生命危險，並已採集檢體檢驗中。

《蘋果》報導指出，今下午兵工廠營區傳出有24人因上吐下瀉被送往恩主公醫院治療，到院檢查發現病患還有伴隨輕微脫水，但無生命危險，只是因病患人數眾多，已先啟動醫院大廳進行行動診療。

報導指出，為確認患者是否為食物中毒，已採集檢體檢驗中。

廣告
  • 圖為三峽恩主公醫院。（資料照，記者余衡攝）

    圖為三峽恩主公醫院。（資料照，記者余衡攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 上吐下瀉 檢體 脫水 集體送醫 食物中毒
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：疑似食物中毒 三峽兵工廠營區24人送醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.