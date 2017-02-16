疑似食物中毒 三峽兵工廠營區24人送醫

2017-02-16 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕位於新北市三峽的兵工廠營區今下午傳出疑似食物中毒，有24人被送往醫院治療，所幸目前無人有生命危險，並已採集檢體檢驗中。

《蘋果》報導指出，今下午兵工廠營區傳出有24人因上吐下瀉被送往恩主公醫院治療，到院檢查發現病患還有伴隨輕微脫水，但無生命危險，只是因病患人數眾多，已先啟動醫院大廳進行行動診療。

報導指出，為確認患者是否為食物中毒，已採集檢體檢驗中。