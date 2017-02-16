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遭炸門被害人：以為被轟炸 嚇到不敢睡

2017-02-16  20:19

〔記者吳仁捷／新北報導〕男子陳重光以天道盟同心會老大自居，混跡新北市樹林一帶，警方查出，陳嫌只因看林姓男子不順眼，就清晨率眾到林男住處，小弟將土製炸彈放在大門前，點燃後眾人怕被炸傷嚇得快跑，隨後竄出火光、巨響與煙塵；記者昨重返炸門的民宅，當時遭炸的鐵門已修復，當詢問住戶當時炸門時是否害怕，住戶說，不清楚對方為何這樣，還以為遭轟炸了，當時一度不敢睡，慶幸警方總算逮到這批惡煞。

板橋警分局調查，陳嫌因看林姓男子不順眼，加上林男積欠網路簽賭的5萬元賭債遲不歸還，陳嫌為給林男教訓，憤而找來左右手蘇家瑋，唆使小弟製作土製炸彈，去年4月15日凌晨4點20分許，陳嫌與小弟來到林男住處，幫眾們來到1樓住處大門，放好、點燃炸彈後，眾人拔腿就跑，不到30秒就竄出爆炸巨響，火光與震動連同條巷的住戶都嚇醒，以為被轟炸或氣爆。

警方說，林姓屋主自稱沒有與人結怨，但進一步清查，發現其兒子林某與陳嫌等人曾互看不順眼，加上有賭債糾紛，懷疑陳嫌因此唆使小弟到門口放炸彈，鐵門因此被炸飛，所幸該處是死巷，加上凌晨林男與家人入睡，沒有釀成傷亡；但已嚇壞住戶，報警處理，對於警方終於逮到人，總算鬆口氣。

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  • 幫派首惡陳重光率眾持土製炸彈，炸飛林姓男子住處鐵門（見圖）；林男住處鐵門已修復，但家人仍餘悸猶存。（警方提供；記者吳仁捷翻攝）

    幫派首惡陳重光率眾持土製炸彈，炸飛林姓男子住處鐵門（見圖）；林男住處鐵門已修復，但家人仍餘悸猶存。（警方提供；記者吳仁捷翻攝）

  • 幫派首惡陳重光率眾持土製炸彈，炸飛林姓男子住處鐵門；林男住處鐵門已修復，但家人仍餘悸猶存。（記者吳仁捷攝）

    幫派首惡陳重光率眾持土製炸彈，炸飛林姓男子住處鐵門；林男住處鐵門已修復，但家人仍餘悸猶存。（記者吳仁捷攝）

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