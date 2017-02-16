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水利局公務車滾落邊坡 4人幸運獲救

2017-02-16  19:47

〔記者陳薏云／新北報導〕今下午4時許，一輛水利局公務車行經新北市新店區花園新城的就污水處理廠時，車輛突然滾落3公尺邊坡，車內4人隨車滾下山，所幸4人皆自行脫困，僅一女一男受到輕傷，救護人員到場後替2人包紮送醫，詳細車禍原因仍待釐清。

當時車輛行進中突然翻落邊坡，目擊者報案時表示車內4人都滾下山，警消不敢大意派出7輛車前往救援，後皆到電話表示僅一名30歲男子被壓住，警消到場後架梯下坡救援，成功救出，替其檢傷發現僅清傷，另有一名女性也是手部挫傷，包紮後送往耕莘醫院救治，警方也到場釐清車禍原因。

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  • 車輛翻落邊坡，警消架梯救援。（記者陳薏云翻攝）

    車輛翻落邊坡，警消架梯救援。（記者陳薏云翻攝）

  • 30歲男子原先受困車中，經警消救援後無礙。（記者陳薏云翻攝）

    30歲男子原先受困車中，經警消救援後無礙。（記者陳薏云翻攝）

  • 另有一名女性乘客也受輕傷（記者陳薏云翻攝）

    另有一名女性乘客也受輕傷（記者陳薏云翻攝）

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