「一下進一下不進」 小姐抱怨男客太久成賣淫鐵證

2017-02-16 19:34

〔記者王定傳／新北報導〕楊姓馬伕載俞姓女友到摩鐵賣淫，被警方逮捕後否認犯行；新北地院合議庭發現，兩人之前的微信（WeChat）對話中，俞曾抱怨男客「時間到不出來、讓他自己打，我幫他舔身體不要」、「一下子進去、一下子不進去」，楊回說「死爛人，太機車我上去打他」成鐵證，依妨害風化判楊6月徒刑。

判決書指出，去年3月，警方先與應召集團聯繫，談妥1萬元性交易，楊男接獲命令後載俞女赴約，警員以不滿意為由取消，等俞女坐上汽車時，上前逮捕；楊男辯稱，他與俞女是男女朋友關係，不知俞女賣淫，以為只是按摩。

警員證稱，俞女進入房間時，他以食指比出「1」確認金額1萬，俞出聲「嗯」回應，他隨即說「那我換一個好了」，且若俞女不是應召女，怎會知道在哪間旅館、房間有客人等待？

合議庭從兩人微信中發現，案發時，俞不斷回報狀況，還抱怨：「客人名字不對遭櫃台刁難」楊回說：「這工太扯了，快上車離開」，且數日前的對話中，俞曾抱怨男客「時間到不出來、讓他自己打，我幫他舔身體不要」、「一下子進去、一下子不進去」，楊回說「死爛人，太機車我上去打他」，認定就是性交易且楊知情。

合議庭認為，楊男在警詢時原本說俞女去找人，偵查時改口說按摩，對照俞女在警詢時說詞：「是交友聯誼中心仲介前往認識男性朋友」不符，雖俞女在審理時說是按摩，但與警詢時說法又不同，認定只是卸責之詞；可上訴。