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急診室外咆哮襲警 家暴男被訴

2017-02-16  18:07

〔記者謝君臨／台北報導〕45歲張姓男子因家暴情緒激動，去年12月凌晨2時許，在台北市萬芳醫院急診室外咆哮，保全通報警方處理，不料張男姪子卻幹譙2名警員，2警欲逮捕姪子時，與張男爆發激烈拉扯，造成警員受傷；台北地檢署今依妨害公務、傷害罪起訴張男，並向法院聲請簡易判決處刑，張男姪子則因未成年，由少年法庭審理中。

據悉，張男疑與妻子離異，獨力照顧就讀國中的女兒；去年12月10日，張男與女兒因管教問題發生衝突，張男一時情緒失控痛毆女兒，因女兒傷勢嚴重，當天凌晨2時許，張男將女兒送往萬芳醫院急救，但他仍情緒激動，在急診室外持續咆哮，保全見狀，通報文山分局警員到場處理。

檢方調查，當時許姓、關姓警員到場後，曾告知張男，指警方獲報醫院外有民眾發生糾紛，告誡他不要在醫院滋事，要求他到急診室外，不料此時張男姪子卻心生不滿，對著2名警員怒罵：「打我啊！」、「X你媽」、「X你老師」、「你衝三小啦」、「X你娘勒」等語。

2員見張男姪子態度囂張，不斷阻擋他們執行公務，欲以侮辱公務員現行犯逮捕張男姪子，張男見狀，不但上前阻擋，還出手拉扯2員，雙方爆發激烈衝突，造成關姓警員右側第三指撕裂傷、右肩挫傷。

庭訊時，張男對於犯行坦承不諱，供稱當時因情緒激動，才對警員動手，犯後深感懊悔；檢察官勘驗警員蒐證畫面，認定張男確涉妨害公務、傷害犯行，將他起訴，張男姪子則由少年法庭審理中。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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  • 萬芳醫院外觀照。（記者謝君臨翻攝自Google map）

    萬芳醫院外觀照。（記者謝君臨翻攝自Google map）

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相關關鍵字： 妨害公務 家暴男 急診室暴力 襲警
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