大型聯結車誤闖汕尾橋擦撞民宅 卡住4小時
2017-02-16 18:14
聯結車卡在汕尾地區聯外要道。（記者洪臣宏攝）
〔記者洪臣宏／高雄報導〕一輛43噸大型聯結車今天進入林園石化廠前，司機疑因路況不熟進入汕尾地區迴轉時，擦撞民宅後卡在汕尾橋動彈不得，長達4小時，還得動用吊車才能脫困。中汕里長李進宗指出，汕尾橋鋼筋裸露，雖限重3.5噸仍可見大型車出入，希望整治汕尾大排時能一併重建。
陳姓司機上午近11時駕駛聯結車空車進入林園石化工業區載貨，因有其它車輛正在裝卸，他想先把車輛調頭方便回程，路人指點他進入汕尾地區迴車，沒想到是場夢魘。
陳是第一次出車到林園工業區，對路況不熟，汕尾地區路寬僅約10公尺相當狹窄，他行經汕尾橋就因車體太大，花了10餘分鐘才通過寬約8米、長約20米的汕尾橋，回來時可能因路況、角度不同，不慎擦撞民宅遮雨棚後，整輛車卡在橋上。
林園警分局獲報協助處理善後問題，但巨大車身卡在橋上，造成交通打結，要通往西汕、東汕都得繞道，下午3時才由吊車協助脫困。
李進宗說，汕尾橋於41年興建，橋墩、橋面可見生鏽鋼筋裸露，高市養工處限重3.5噸，但遊覽車、工程車視若無睹。他說，擔憂汕尾橋有崩塌之虞，既然高市水利局將整治汕尾大排，乾脆趁此機會重建新橋。
高市養工處主秘李政穎表示，一般橋樑安全設計為50年，可能因使用不當或撞擊等因素危及壽命，汕尾橋曾因撞擊毀損，已經訂於3、4月間進行橋墩補強工程，但目前沒有重建計畫。
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