婦人騎車迴轉撞上砂石車 彈飛橫躺路口嚇壞路人
2017-02-16 18:03
〔記者黃良傑／高雄報導〕16日上午10時30分新興分局中正三所獲報，發生砂石車與機車擦撞車禍，警方趕到現場，機車黃姓女騎士（73歲）仰躺路口，令人捏把冷汗，警方立即通知救護車送醫，所幸已無大礙。
警方對肇事砂石車司機和婦人酒測，兩人酒測值均為0，據調查，陳女疑闖紅燈迴轉，不慎與左轉的砂石車發生擦撞，郭姓砂石車司機（63歲）表示，因砂石車車身有死角，無法看到黃婦騎的機車，才會來不及煞車，所幸當時速度不快，肇責還要進一步釐清。
交通大隊強調，道安條例中沒有所謂的「高雄式左轉」名稱，其實就是違規逆向行駛，因為騎士為省事，未依兩段式左轉而逆向行駛，或突然違規迴轉，中正三所轄區去年就告發300多件，今年也會持續取締告發，民眾勿存僥倖心態。
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