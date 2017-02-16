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遊覽車翻覆33死 士檢對2負責人啟動防脫產機制

2017-02-16  18:06

［記者黃捷／台北報導］蝶戀花旅行團遊覽車國道翻覆，造成33死慘劇，士林地檢署今對旅行團實際負責人周比蒼、友力通運公司負責人黃河清，同時啟動防脫逃、防脫產機制，以利後續偵查，保障被害人家屬權益。

士檢昨傳喚旅行團現任負責人周繼弘及黃河清，但因周繼弘對旅行社運營細節交代不清，旅客團費也是匯入周父帳戶，今早再傳周父周比蒼，認定他才是實際負責人，下午更追加傳喚王姓女會計，釐清旅行社金流。

士檢訊問後，4人仍維持證人身分，並對周比蒼、黃河清啟動防脫逃機制，內政部移民署將於2人離境時，立刻通知檢方。

士檢同時對啟動防脫產機制，發函告知公路主管機關，2個月內暫不予核准2人公司名下登記全部或部分車輛過戶、繳銷牌照，另2人財產若有移轉、設定負擔等處分行為時，主管機關也將立刻通知檢方，以利檢方因應處置。

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  • 蝶戀花旅行團遊覽車國道翻覆，造成33死慘劇，士林地檢署今對旅行團實際負責人周比蒼（右），啟動防脫逃、防脫產機制。（記者黃捷翻攝）

    蝶戀花旅行團遊覽車國道翻覆，造成33死慘劇，士林地檢署今對旅行團實際負責人周比蒼（右），啟動防脫逃、防脫產機制。（記者黃捷翻攝）

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