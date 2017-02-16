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苑裡娃娃車翻車 4人輕傷

2017-02-16  17:48

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮玉田里1輛娃娃車，今天下午行經農地重劃區道路時，為了閃避前方迎面而來的轎車，不慎翻覆，車上兩名大人和兩名幼童受到輕微擦傷，幸無大礙。

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  • 苑裡娃娃車翻車，2名大人2名幼童受到輕傷。（記者蔡政珉翻攝）

    苑裡娃娃車翻車，2名大人2名幼童受到輕傷。（記者蔡政珉翻攝）

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