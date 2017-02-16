失言惹議遭網友起底 李奇嶽認「不用牽拖」
〔記者張凱翔／台北報導〕國道5號蝶戀花旅行社武陵賞櫻團遊覽車事故發生後，旅行公會多次代蝶戀花旅行社對外發言並引起爭議。公會發言人李奇嶽今遭網友起底，曾任「創意旅行社」董事長，該社的遊覽車於2010年蘇花公路因土石坍塌，釀26死意外，網友酸「他去當旅遊殯葬公會發言人可能更合適」、「根本累犯」。
這起賞櫻團遊覽車翻覆的重大交通事故發生後，蝶戀花負責人周繼弘除了向家屬說「對不起」外，其餘皆由旅行公會對外發言，內容屢爆爭議。旅行公會副理事長蕭博仁曾說「上班16天不等於工作16天」，認為康姓司機沒有過勞，發言人李奇嶽則說「司機出事前有休息2天」，事後遭司機之女打臉父親過年期間連續上班16天。
李奇嶽回應，他已經從創意旅行社離職，不願對過去發生的事情多做回應，認為把過去的事情連到現在，根本是「狗屁不通」。他說每次如有重大意外發生時，旅行公會都會站到第一線當志工，協助旅遊業者、消費者處理善後；對網友攻擊，他認為，公會和意外發生之間沒有關係，不用這樣牽拖。
李奇嶽還說，過去旅遊業發生過的重大災害，從四川大地震救援台灣旅客、去年中客火燒車協助旅客善後和保險事宜，都是公會出面幫忙，包括他自己公司發生意外，也是公會協助，今天他身為公會幹部，出面當發言人「也只是出來還而已。」至於先前講康姓司機出事以前有休息過兩天後遭打臉，他喊冤說資料都是蝶戀花給的，沒想到會被「衝康」，他強調，公會只是協助善後，旅行社要負的法律責任他們要自己擔，和公會無關。
網友則紛紛表示，「再怎麼健忘也不能遺忘」、「過幾年，台灣食品聯合公會理事長或發言人之類的臉孔，出面的人是魏應充，你的感想？」、「旅行社出事可以宣布破產另起爐灶、做到公會理事長」，但也有網友認為事情要分開談，「一碼歸一碼，當年是颱風前大家趕著北上怕被卡在花蓮，然後塞在路上落石山崩打落海的，之後才有蘇花改」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 「百萬小學堂」小西瓜學測74級分 想當中醫師
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 強投曬小孩 就要你融化
- 離開「不正義」 敖犬恢復自由身
- 欣慰國寶後繼有人！ 馬英九悼念燈籠大師吳敦厚
- 世界搏茶會 入場不收費、參加展演收200元
- 北門區志發表 學者感動：9旬耆老熱情
- 2年拚完3年課程 師大附中林秀婷奪全校唯一滿級分
- 機捷試乘排隊領碼牌超過1小時 被批沒效率
- 汪笨湖病逝 昨上午拔管自主呼吸1天 如迴光返照
- 冬天還沒結束！吳德榮：下週四極地冷氣團報到
- 議長賄選案明宣判 李全教：政治黑手該放手了！
- 《最後的晚餐》賞櫻團出事前 買麵包果腹
- 強攻雙蛋挺紅館 徐佳瑩開春變雞
- （影音）孫盛希自爆想當小三被拒 八三夭站台變「豬哥」
- Loewe春夏 輕鬆舒適
- 打造智慧機械之都 中市盼解決核心技術及土地問題
- Pokemon熱潮再起？ 金銀版寶可夢本週開放
- 自由廣場》別讓台灣芬蘭化
- 美原油存量創紀錄 油價收跌
- 高市空氣糟 國民黨提反空污4大主張
- 川習通話前 日本產經新聞：曾通知台灣
- 中普氣體經營權之爭 董座林克銘明將說明
- 里長禁餵流浪貓 女罵白痴賠2萬
- 暗指吳敦義拉人頭黨員入黨？ 蔡正元這麼解釋...
- 從鄉土作家到政論名嘴 汪笨湖有話直言、愛恨分明
- 林務局邀大學生 合力查捕山老鼠
- 女星後台眉角多 藍心湄罵于美人「白目」
- SUBARU全新Impreza 登台上市
- 睡衣有粉味！Jolin含淚抱著孔侑睡
- 經典賽》台灣隊今返台 熱身賽擂戰「古」
- 睡覺超怕月經流出來？婦產科醫師：這個睡姿會讓外漏情形更嚴重！
- 設備龍頭廠應材第1季 獲利與訂單同創新高
- NBA》格林挺歐克利 批尼克老闆「奴隸主」心態
- 南科實中6人70級分以上 林承毅錯1題值10萬
- 昇恆昌挺新南向 打造台灣深度之旅
- 收到學測成績單後 台大教授教如何升學…
- T.O.P金俊秀 「星」兵照曝光
- 呂麗君分手沒閒著 合作好萊塢大咖推環保
- MLB》離開紐約來到勇士 最老投手柯隆想投到45歲
標題：失言惹議遭網友起底 李奇嶽認「不用牽拖」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email