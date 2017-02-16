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失言惹議遭網友起底 李奇嶽認「不用牽拖」

2017-02-16  18:21

〔記者張凱翔／台北報導〕國道5號蝶戀花旅行社武陵賞櫻團遊覽車事故發生後，旅行公會多次代蝶戀花旅行社對外發言並引起爭議。公會發言人李奇嶽今遭網友起底，曾任「創意旅行社」董事長，該社的遊覽車於2010年蘇花公路因土石坍塌，釀26死意外，網友酸「他去當旅遊殯葬公會發言人可能更合適」、「根本累犯」。

這起賞櫻團遊覽車翻覆的重大交通事故發生後，蝶戀花負責人周繼弘除了向家屬說「對不起」外，其餘皆由旅行公會對外發言，內容屢爆爭議。旅行公會副理事長蕭博仁曾說「上班16天不等於工作16天」，認為康姓司機沒有過勞，發言人李奇嶽則說「司機出事前有休息2天」，事後遭司機之女打臉父親過年期間連續上班16天。

李奇嶽回應，他已經從創意旅行社離職，不願對過去發生的事情多做回應，認為把過去的事情連到現在，根本是「狗屁不通」。他說每次如有重大意外發生時，旅行公會都會站到第一線當志工，協助旅遊業者、消費者處理善後；對網友攻擊，他認為，公會和意外發生之間沒有關係，不用這樣牽拖。

李奇嶽還說，過去旅遊業發生過的重大災害，從四川大地震救援台灣旅客、去年中客火燒車協助旅客善後和保險事宜，都是公會出面幫忙，包括他自己公司發生意外，也是公會協助，今天他身為公會幹部，出面當發言人「也只是出來還而已。」至於先前講康姓司機出事以前有休息過兩天後遭打臉，他喊冤說資料都是蝶戀花給的，沒想到會被「衝康」，他強調，公會只是協助善後，旅行社要負的法律責任他們要自己擔，和公會無關。

網友則紛紛表示，「再怎麼健忘也不能遺忘」、「過幾年，台灣食品聯合公會理事長或發言人之類的臉孔，出面的人是魏應充，你的感想？」、「旅行社出事可以宣布破產另起爐灶、做到公會理事長」，但也有網友認為事情要分開談，「一碼歸一碼，當年是颱風前大家趕著北上怕被卡在花蓮，然後塞在路上落石山崩打落海的，之後才有蘇花改」。

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  • 賞櫻團遊覽車國道翻覆重大事故發生後，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會發言人李奇嶽發言惹議遭網友起底。圖為李奇嶽（中）日前陪同蝶戀花旅行社負責人周繼弘（右）到第二殯儀館向家屬說明。（資料照，記者王藝菘攝）

    賞櫻團遊覽車國道翻覆重大事故發生後，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會發言人李奇嶽發言惹議遭網友起底。圖為李奇嶽（中）日前陪同蝶戀花旅行社負責人周繼弘（右）到第二殯儀館向家屬說明。（資料照，記者王藝菘攝）

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