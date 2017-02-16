失言惹議遭網友起底 李奇嶽認「不用牽拖」

2017-02-16 18:21

〔記者張凱翔／台北報導〕國道5號蝶戀花旅行社武陵賞櫻團遊覽車事故發生後，旅行公會多次代蝶戀花旅行社對外發言並引起爭議。公會發言人李奇嶽今遭網友起底，曾任「創意旅行社」董事長，該社的遊覽車於2010年蘇花公路因土石坍塌，釀26死意外，網友酸「他去當旅遊殯葬公會發言人可能更合適」、「根本累犯」。

這起賞櫻團遊覽車翻覆的重大交通事故發生後，蝶戀花負責人周繼弘除了向家屬說「對不起」外，其餘皆由旅行公會對外發言，內容屢爆爭議。旅行公會副理事長蕭博仁曾說「上班16天不等於工作16天」，認為康姓司機沒有過勞，發言人李奇嶽則說「司機出事前有休息2天」，事後遭司機之女打臉父親過年期間連續上班16天。

李奇嶽回應，他已經從創意旅行社離職，不願對過去發生的事情多做回應，認為把過去的事情連到現在，根本是「狗屁不通」。他說每次如有重大意外發生時，旅行公會都會站到第一線當志工，協助旅遊業者、消費者處理善後；對網友攻擊，他認為，公會和意外發生之間沒有關係，不用這樣牽拖。

李奇嶽還說，過去旅遊業發生過的重大災害，從四川大地震救援台灣旅客、去年中客火燒車協助旅客善後和保險事宜，都是公會出面幫忙，包括他自己公司發生意外，也是公會協助，今天他身為公會幹部，出面當發言人「也只是出來還而已。」至於先前講康姓司機出事以前有休息過兩天後遭打臉，他喊冤說資料都是蝶戀花給的，沒想到會被「衝康」，他強調，公會只是協助善後，旅行社要負的法律責任他們要自己擔，和公會無關。

網友則紛紛表示，「再怎麼健忘也不能遺忘」、「過幾年，台灣食品聯合公會理事長或發言人之類的臉孔，出面的人是魏應充，你的感想？」、「旅行社出事可以宣布破產另起爐灶、做到公會理事長」，但也有網友認為事情要分開談，「一碼歸一碼，當年是颱風前大家趕著北上怕被卡在花蓮，然後塞在路上落石山崩打落海的，之後才有蘇花改」。