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趁過年沒人 毒蟲偷騙新店、烏來遭逮

2017-02-16  18:00

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名44歲張姓男子，長期染毒又不想賺錢，從2月初開始在新北市新店區、烏來區犯下連續竊盜案，什麼都偷，連茶葉都不放過，警方獲報後成立專案小組，前日終於將張嫌逮捕，並查扣相關證物，訊後將張嫌依竊盜罪送辦。

張嫌破壞器具齊全，1月底開始前往新店山區，破壞住家門窗後侵入，甚至連路邊停車都被他偷走，將車內音響、財物都走，再隨意停放車輛，新店警分局成立專案小組，發現張嫌利用年節或假日，新店、烏來區民眾舉家出遊無人在家之際，深夜由被害人住家後方山路小徑靠近住家，確認無人在家後，再破壞門窗侵入行竊。

新店警分局分局長顏旺盛表示：警方已加強山區巡邏防範竊盜發生，民眾舉家外出，或居住山區民眾，應注意門窗確實上鎖，做好安全防護工作，以免財物遭受損失。

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  • 張嫌從住家旁的山中小徑潛入行竊。（記者陳薏云翻攝）

    張嫌從住家旁的山中小徑潛入行竊。（記者陳薏云翻攝）

  • 張嫌潛入住家偷竊書畫、茶葉等物品。（記者陳薏云翻攝）

    張嫌潛入住家偷竊書畫、茶葉等物品。（記者陳薏云翻攝）

  • 張嫌偷竊器具齊全。（記者陳薏云翻攝）

    張嫌偷竊器具齊全。（記者陳薏云翻攝）

  • 張嫌（中）長期染毒，又不誤正業，走上偷竊歧路，遭警方以竊盜罪移送。（記者陳薏云翻攝）

    張嫌（中）長期染毒，又不誤正業，走上偷竊歧路，遭警方以竊盜罪移送。（記者陳薏云翻攝）

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