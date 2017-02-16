狗警員升官一線四！ 玉里分局王小胖授階

玉里警分局替新進警員授階，當中還包括卓樂派出所警犬王小胖，牠還高開心地和分局長鍾德勳（右）握手。（警方提供）

2017-02-16 17:59

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「第一次替警犬授階，感覺好特別」！玉里警察分局長鍾德勳昨為新進警員舉辦授階，當中也包括玉里警分局卓樂派出所的「狗警員」王小胖，而且從原本一線三升官為「一線四星」巡佐，不過狗狗並無薪餉，是「榮譽職」。

卓樂派出所副所長王國說，王小胖以所為家，每次出勤從事犯罪、毒品、反詐騙宣導，王小胖都能稱職地成為親善大使角色，愛犬能「升職」他與有榮焉。

「立正！敬禮」！玉里警分局今天舉辦新進警員授階典禮，共有4人接受分局長鍾德勳授階，但最受矚目的其實是卓樂派出所的台灣高山犬王小胖，牠由王國牽著上台、接受分局長授予官階一線四。鍾德勳說，小胖今年4歲，1歲多就「從警」投入預防犯罪宣導，牠的年紀相當於人類二十八歲，為了感謝王小胖的貢獻，特別利用這次授階替小胖「升官」，希望牠往後「繼續加油」。

王小胖是隻體格狀碩、毛色黑亮的台灣高山犬，尾巴永遠都是上翹捲曲，十分漂亮！牠是卓樂派出所副所長王國的愛犬，102年年底開始到派出所服務。王國說，王小胖在派出所內很受歡迎，不但社區的小朋友常來找牠玩耍，就連犯嫌進警局「劍拔弩張」的時刻，看到王小胖的「笑臉」，現場氣氛也會緩和很多，於是動念為他製作警犬制服，每次只要有反詐騙、反毒、反酒駕等宣導，小胖都是最佳大使，走到哪都吸引人、民眾還會主動親近王小胖要合照，警方藉此機會立刻遞出宣導單張，「瞬間拉近警察和民眾距離」。