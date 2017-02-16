水電工手腫喝藥酒止痛 酒駕被警查獲

2017-02-16 17:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名鄭姓水電工因為施工不慎，右手背遭砸傷而腫脹難耐，昨天下工後到藥房買藥酒飲用，想止痛消炎，但途中遇警攔查，被驗出酒測值每公升0.34毫克；警方將他依公共危險罪嫌送辦，但仍自掏腰包買合格藥品關心鄭男，希望儘快幫助他解緩腫脹疼痛。

縣警局竹北分局表示，鳳岡派出所長陳昭佑、警員黃柏鑫15日傍晚5點多，巡邏發現鄭姓男子（49歲）騎車姿勢怪異，隨即上前關心，卻發現鄭男散發酒氣，面露痛苦神情，還不時按揉右手背。

鄭姓男子向員警表示，前天施作水電工程時，不慎遭工具砸傷右手背，致右手腫脹得像「麵龜」，痛得受不了，因此下工返家途中，順道前往藥房買「顧筋骨」的藥酒飲用，希望止痛消炎；沒想到才剛喝，就被警察攔下。

警方說，鄭男的酒測值已超標。但陳昭佑不忍見鄭男右手受傷，還不願就醫接受治療，甚至隨意買藥，當場不斷關心他的身體狀況，並主動購買合格藥廠的消炎止痛藥；鄭男原想掏出身上僅剩的100元支付藥品費用，被陳員婉拒，並說「你趕快把傷勢顧好」。

警方提醒民眾，藥酒多半含有酒精成分，飲用後不要騎車、開車，以維護自身安全；若有受傷，應該就醫詳細檢查，不應隨便亂吃藥，以免更傷身。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆