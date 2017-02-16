新北馬路三寶出沒 不打方向燈暴增267％
〔記者賴筱桐／新北報導〕當心馬路三寶出沒！新北市政府交通事件裁決處今天公布103年至105年間近800萬筆違規資料，分析民眾最常檢舉的違規「三寶」行為，包括不管燈、不管線、不管人，其中105年不打方向燈的案件數較104年暴增267%，高居檢舉項目之冠。
交通裁決處長李忠台指出，近年行車紀錄器及手機錄影裝置科技普及，民眾交通違規檢舉管道便利，雖然無檢舉獎金，案量仍大幅增加，依資料顯示，103年僅有7萬餘件，104年達到15萬餘件，105年翻倍成長，達到38萬件。
分析發現，民眾最厭惡危害他人安全的「三寶」行為是不管燈、不管線、不管人3種類別，違規樣態包含不打方向燈、闖紅燈、不依標線行駛、逆向行駛、跨車道行駛、中間車道直接左右轉彎等。
據統計，不打方向燈由103年3665件、104年5713件，驟增至105年的2萬945件，成長率高達267%，高居檢舉項目之冠，闖紅燈由103年的4508件、104年7805件，驟增至105年的2萬421件，成長率高達162%。
不管線部分，主要是不依標線行駛，包括汽車占用機車停等區、直行車占用機車待轉區，由103年的4538件、104年6301件，增加到105年1萬4289件，成長率為127%。
不管人則是逆向行駛、跨車道行駛、中間車道直接左右轉彎，其中逆向行駛由103年的5238件、104年7691件，增加至105年的1萬1978件，成長率高達56%。
李忠台表示，值得一提的是，在超速行駛項目上，違規行為人年齡平均分布在21至60歲間，各年齡層無顯著差異，顯示不是年輕人才會超速。此外，較常發生闖紅燈行為是人車較少的下午3至4點，推測是駕駛趕著接孩子下課或下班，對道路交通號誌辨識度或反應時間較低。
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