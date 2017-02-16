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火爆農夫！帶槍下田傷人被法辦

蔡姓農夫拿改造手槍射撃鄰田農夫。（記者顏宏駿翻攝）

2017-02-16  17:06

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埤頭鄉現年51歲的蔡姓農夫，疑似與鄰田的黃姓農夫發生口角，蔡男怒火中燒，拿出改造手槍對黃男射擊2槍，黃僅受輕傷，送醫後沒有大礙，警方逮捕蔡男，今依槍砲、殺人未遂等罪嫌將蔡男移送法辦，檢方向院方聲請羈押獲准。

警方調查，蔡、黃兩人都是農夫，雙方農地相鄰，2人因故結怨，且積怨已久，昨天兩人再度於田裡相遇，一言不合，相互開罵，罵完後，蔡男離開，黃男繼續在田裡耕作，沒想到蔡男再度出現時手裡已拿一支手槍，冷不防對黃男小腿射擊。

黃男不甘示弱，以手上的農具相拚博，蔡男槍枝被撥開，又拿農藥噴管痛毆對方，民眾看見2人發生爭執互鬥，趕緊報警，警方到場時，看見身形魁梧的黃男雖小腿中彈反而壓制住蔡男，2人被帶回警局偵訊。

蔡嫌供稱，槍與子彈是5年前友人寄放，但該友人2年前已經過世，檢方認為其推卸責任，以所犯為殺人未遂重罪，且槍、彈來源交代不清，認有逃亡及勾串證人之虞，向彰化地方法院聲請羈押獲准

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  • 蔡姓農夫拿改造手槍射撃鄰田農夫。（記者顏宏駿翻攝）

    蔡姓農夫拿改造手槍射撃鄰田農夫。（記者顏宏駿翻攝）

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