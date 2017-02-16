苗市回收場火燒27小時 縣府：無立即性危險
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市大坪頂資源回收場火警，在消防人員不眠不休27個小時的辛苦灌救後，終於撲滅。火警期間，產生大量濃煙，周邊鄉鎮市都聞得到燒焦臭味，民眾憂心影響健康；縣府於今天下午4點，發布新聞稿，強調不致有立即性之危害，將待火災原因調查報告完成後，依空氣汙染防制法規定辦理，並將會持續監控環境品質，請鄉親放心。
縣府指出，苗栗市大坪頂公墓附近的資源回收場堆置的廢塑膠物質，2月15日上午發生火災，縣長徐耀昌在火災事故發生後，隨即召集縣府相關局處迅速投入救災工作及空汙監控，由於火災現場水源不足，增加救災困難度，在相關單位漏夜灌救努力下，火勢於16日中午熄滅。
消防局於2月15日上午10時47分接獲民眾報案，苗栗市南勢里大坪頂公墓疑似雜草火警波及鄰近資源回收場（富格資源回收場），立即出動人車前往搶救，火警現場道路狹窄、消防栓缺乏，且場內堆置大量塑膠廢棄物面積約1000坪，火勢猛烈、黑煙密佈，搶救不易。
因塑膠廢料持續悶燒，經調度二部怪手協助開挖，配合消防局以化學泡沫實施搶救，在2月16日中午12時31分火勢完全熄滅，總計本次火警計出動7個消防分隊、消防車18輛及消防、義消人員計52名，初估損失金額達250萬元，詳細起火原因刻由消防局火調人員鑑識中。
環保局接獲指示後，立即派員至現場下風處監測，當日空氣品質於日間時段大氣擴散條件較佳，風向東北季風，苗栗市區一帶尚無明顯影響，且由環保署苗栗市空氣品質測站監測資料顯示，亦無測值異常情形。
2月15日夜間至16日清晨時段，則因夜晚大氣整體擴散條件較白天不佳，使得汙染物不易擴散，細懸浮微粒（ＰＭ2.5）有升高情形，其濃度變化約介於35-55微克/立方公尺，數值屬中濃度等級。
環保局16日上午9時指揮稽查人員持續針對事故現場上下風處以光離子化偵測器（PID）執行空氣品質監測，所測得揮發性有機物（VOCs）最高濃度12ppb，濃度甚低，應不至有立即性之危害。
在16日中午現場滅火完成後，稽查人員亦立即進入火場確認其堆置物質主要為雜塑膠，非屬環保署公告應回收項目，現場地址為苗栗市聯大段1803地號，屬山坡地保育區農牧用地，疑似地目違規使用部分，將移請農業處依法查處；另回收物燃燒造成空氣污染部分，將待火災災因調查報告完成後，依空氣汙染防制法規定辦理，並將會持續監控環境品質，請鄉親放心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 放學時還熱情道別 嘉義高中生昨晚上吊
- 友力通聯曝光！指肇事車為蝶戀花旅行社所有
- 狗警員升官一線四！ 玉里分局王小胖授階
- 2個月騙500萬元 三重警破詐騙集團
- 遊覽車翻覆33死 士檢對2負責人啟動防脫產機制
- 「百萬小學堂」小西瓜學測74級分 想當中醫師
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 玩太嗨！ 男大生「雞雞」骨折
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Culture association approves Tsai, Chen membership
- 社團法草案明訂 紅會等團體 須公開財務
- 劉亞仁爆罹患骨瘤 病患以青少年居多
- 蘭嶼核廢料 台電9年內遷離
- 欣慰國寶後繼有人！ 馬英九悼念燈籠大師吳敦厚
- 景美集應廟明全天大遶境 警方請民眾改道
- 視同駐外使館？楊甦棣：美將派陸戰隊駐守AIT
- 汪笨湖病逝 昨上午拔管自主呼吸1天 如迴光返照
- 媽媽蕭瑤曾遭家暴 王宇婕驚恐：是玩哪招？
- 望安國小慶百年 師生騎單車環島
- 設計1日遊讓司機遊客好累？ 武陵農場：不接受抹黑
- 林全便當會：年金、拚經濟特別預算列優先法案
- 證券行情表、證券表格
- 花蓮捕獲瀕危保育類鬼蝠魟 長約2米6
- 反擊川普 墨西哥擬抵制美玉米進口
- 「智慧電子應用設計競賽」 把夢想家變實踐家
- 台東設計中心啟動 黃健庭：玩真的！
- 小一4月招生 屏東縣續辦大學區制
- 跑新聞看過百具遺體 台客名嘴累了也懶得罵
- 被黑最慘一次！網紅挖舊照虧Baby「和她一樣」
- 棒球》林安可釣魚甩低潮 「不死鳥」郭泓志是偶像
- 「大溪─永寧捷運站」快捷公車 24日上路
- 防堵禽流感禁宰運7天 雞農怒：官員頭殼壞去
- 被拆穿假面具仍不知悔改 花英怒嗆網友：你們才該自重
- 彩券行放鞭炮為哪樁？ 老闆2子學測考佳績
- 刮刮樂中2千萬 科技男瞞著老婆
- 插畫家蠢羊與厭世動物園聯手開課！地點竟是在...
- 106年學測較往年稍難 118人滿級分創7年新低
- 機捷自由試乘首日 A1台北站擠爆、其他站不用搶
- 農會選舉抓賄 王坤盛樂當義工
- 漆彈炸左營舊城 文化局揪禍首
- 設備龍頭廠應材第1季 獲利與訂單同創新高
- 全面查禽 有疫狀擬即刻撲殺
- 旗鼓渡輪票價 3月起調漲
- 自由廣場》（北社評論）綠營的質變
- 高球》澳洲女子公開賽第1回合 上午組曾雅妮平標準桿
- 男子吃春藥馬上風 猝死1小時陰莖還不倒
標題：苗市回收場火燒27小時 縣府：無立即性危險
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email