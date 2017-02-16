苗市回收場火燒27小時 縣府：無立即性危險

2017-02-16 17:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市大坪頂資源回收場火警，在消防人員不眠不休27個小時的辛苦灌救後，終於撲滅。火警期間，產生大量濃煙，周邊鄉鎮市都聞得到燒焦臭味，民眾憂心影響健康；縣府於今天下午4點，發布新聞稿，強調不致有立即性之危害，將待火災原因調查報告完成後，依空氣汙染防制法規定辦理，並將會持續監控環境品質，請鄉親放心。

縣府指出，苗栗市大坪頂公墓附近的資源回收場堆置的廢塑膠物質，2月15日上午發生火災，縣長徐耀昌在火災事故發生後，隨即召集縣府相關局處迅速投入救災工作及空汙監控，由於火災現場水源不足，增加救災困難度，在相關單位漏夜灌救努力下，火勢於16日中午熄滅。

消防局於2月15日上午10時47分接獲民眾報案，苗栗市南勢里大坪頂公墓疑似雜草火警波及鄰近資源回收場（富格資源回收場），立即出動人車前往搶救，火警現場道路狹窄、消防栓缺乏，且場內堆置大量塑膠廢棄物面積約1000坪，火勢猛烈、黑煙密佈，搶救不易。

因塑膠廢料持續悶燒，經調度二部怪手協助開挖，配合消防局以化學泡沫實施搶救，在2月16日中午12時31分火勢完全熄滅，總計本次火警計出動7個消防分隊、消防車18輛及消防、義消人員計52名，初估損失金額達250萬元，詳細起火原因刻由消防局火調人員鑑識中。

環保局接獲指示後，立即派員至現場下風處監測，當日空氣品質於日間時段大氣擴散條件較佳，風向東北季風，苗栗市區一帶尚無明顯影響，且由環保署苗栗市空氣品質測站監測資料顯示，亦無測值異常情形。

2月15日夜間至16日清晨時段，則因夜晚大氣整體擴散條件較白天不佳，使得汙染物不易擴散，細懸浮微粒（ＰＭ2.5）有升高情形，其濃度變化約介於35-55微克/立方公尺，數值屬中濃度等級。

環保局16日上午9時指揮稽查人員持續針對事故現場上下風處以光離子化偵測器（PID）執行空氣品質監測，所測得揮發性有機物（VOCs）最高濃度12ppb，濃度甚低，應不至有立即性之危害。

在16日中午現場滅火完成後，稽查人員亦立即進入火場確認其堆置物質主要為雜塑膠，非屬環保署公告應回收項目，現場地址為苗栗市聯大段1803地號，屬山坡地保育區農牧用地，疑似地目違規使用部分，將移請農業處依法查處；另回收物燃燒造成空氣污染部分，將待火災災因調查報告完成後，依空氣汙染防制法規定辦理，並將會持續監控環境品質，請鄉親放心。