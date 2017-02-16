240萬毒品當抵押品 警不排除販毒

2017-02-16 17:19

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名40歲的楊姓男子昨晚駕車載蔡、陳兩名友人行經蘆洲三民、民族路口時，遭正在取締酒駕的交通分隊長劉宥辰、警員黃冠翔攔下盤查，3人語氣起初輕鬆配合，但眼神不斷游移，回話顧左右而言他，引起警方懷疑。警方細查後在副駕駛座發現一包被毛巾包覆的安毒，隨後在車廂備胎旁查緝出逾800公克，市價240萬的大量毒品，將3人依毒品罪嫌送辦。

警方表示，近日因多春酒宴會，加強查緝酒駕案件，交通分隊昨晚10時許巡邏時發現楊男駕駛的車輛可疑，攔下盤查後又發現車上3人語氣逐漸緊張，查緝員警眼尖發現擺放在副駕駛座的毛巾內放有夾鏈袋，一看之下查獲毒品，隨後細查整車，在車廂內發現擺放大量毒品的紙袋，內共有14包分裝安毒，共846.27公克。

楊男向警方供稱，當時與蔡、陳兩人正要去吃飯，車上毒品是友人借10萬元的抵押品，否認販毒，但警方發現楊男供詞並不合理，懷疑有販毒情事，訊後依毒品罪嫌將3人送辦，並持續調查毒品來源。

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