男腰傷販毒兼吸毒止痛 情侶檔幫他下海試毒

2017-02-16 16:35

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市警局刑警大隊偵六隊今天宣布破獲一販毒集團，逮捕販毒主嫌蔡坤廷及幫忙運毒的黃姓、陳姓姐弟戀情侶檔，黃、陳2人供稱，因為同情蔡男，沒有吸毒的他們下海幫他試毒，並幫忙運送，詢後依毒品罪嫌送辦。

在大甲區租屋的45歲男子蔡坤廷，綽號「菜鳥仔（台語）」，因身材高大，早年在工地當搬運工，收入雖不錯，卻因姿勢不正確嚴重傷及腰椎，其中有6節開刀，從此無法繼續工作，此外還得忍受長年腰痛。

蔡男因為醫療院所提供的止痛劑效果有限，加上沒有收入，無力支付醫藥費，在友人慫恿下，他開始吸食海洛因止痛，進而從去年11月開始販賣安非他命毒品，賴以為生。

蔡男友人22歲黃姓男子，與大黃男10歲的陳姓女友同情蔡男，兩人雖有正當工作，卻為幫蔡男確定買入的毒品的真假，而雙雙下海「試毒」，並幫忙送毒品交貨。

台中市刑大偵六隊去年開始監控，日前見時機成熟，將蔡男、黃男及陳女逮捕，事後再抓2名藥腳，詢後依毒品罪嫌將他們移送法辦。

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