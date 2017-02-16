鈔票做記號 超商店員智取竊賊

2017-02-16 16:32

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市自由路一家超商凌晨時被黃姓女竊嫌偷取現金3700元，黃女食髓知味同一天晚上又來超商光顧及偷錢，所幸機智的店員已在鈔票上做記號，當場報請警方將女竊賊逮捕送辦。

警方指出，有多項竊盜前科、目前無業的38歲黃姓女子，前天凌晨到屏東市自由路的一家超商購物，趁著店員整理環境時，竊取在櫃台下方的現金3700元後離開，店員事後發現調閱監視器發現是黃女所為，沒想到，到了晚上黃女竟然食髓知味，以為店家仍未發現，竟又到店內假裝買東西，這次店員相當謹慎，發現涉嫌竊盜的黃女又來了，就用筆在紙鈔上點一點做記號，黃女果然又在店員忙其他事情時再度行竊，還從容不迫在店內找商品，店員返回櫃台就發現櫃台的現金失竊立即報警，員警抵達時店員即指認黃女犯案，但黃女故作鎮定還十分大方打開手中袋子讓員警檢視，並稱放在袋內的現金都是自己所有。

員警於是從袋內拿出了紙鈔，清算後果然裡面的7張百元紙鈔都有做好記號，明顯是竊取超商而來，讓黃女無法辯駁，全案依竊盜罪嫌移送法辦。