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肇禍遊覽車主 傳是蝶戀花負責人之父周比蒼

2017-02-16  16:43

〔即時新聞／綜合報導〕在國道發生翻車意外，造成33死悲劇的蝶戀花遊覽車，目前尚未確定車主是誰，蝶戀花負責人周繼弘昨在記者會中，面對家屬的各種質疑，周繼弘皆不發一語，讓不少知道內情的司機看不下去，爆料遊覽車車主就是周繼弘的父親周比蒼。

據《蘋果日報》報導，不少知情的司機看不下去，出示當事遊覽車的維修單據及靠行合約，證明出事的遊覽車確實屬於蝶戀花旅行社，車主載明就是蝶戀花負責人的父親周比蒼。

這份遊覽車的維修單據，載明車主為旅行社負責人周繼弘的父親周比蒼，維修單還留下康育薰的簽名；另外，靠行合約書上則載明蝶戀花旅行社所屬遊覽車靠行於友力通運公司，足見遊覽車確實為周比蒼所有。

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  • 傳出發生意外的遊覽車是周比蒼（右）所有。（記者黃捷翻攝）

    傳出發生意外的遊覽車是周比蒼（右）所有。（記者黃捷翻攝）

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