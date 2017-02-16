夫妻各玩各的 各賠30萬打成平手
2017-02-16 16:27
〔記者王定傳／新北報導〕謝姓女子指控陳姓丈夫與林姓小三偷情，被抓包後還毆打她、逼離婚，求償248萬；陳男反控謝女與一名林姓男子交往，脫衣、擁抱、親吻，還罵他垃圾，至於他與林女只是誤會一場，並未通姦，求償50萬；新北地院法官認定，這對夫妻各自亂來，判互賠30萬，打成平手！
謝女提訴指控，丈夫從102年與林女熟識後就離家，棄她與女兒不顧，並斷絕家中經濟，甚至逼離婚，所幸法院予以駁回，103年7月間，她前往抓姦，丈夫竟與小三聯手毆打她，事後還嗆她：「我這輩子永遠都不會放過妳」，求償248萬，至於與林男並非偷情，而是林男對她「毛手毛腳」。
陳男反控，謝女把女兒托付給暱稱姊姊的曾女照顧，卻恩將仇報，與曾女的先生偷情，有脫衣、擁抱、親吻等行為，至於他與林女只是朋友，當時他幫林女修理並灌電腦軟體，因時間已晚，兩人又喝了些酒，十分疲累，雙雙倒頭大睡，謝女竟夥同徵信社人員闖入，還毆打林女，反求償50萬。
法官調查，陳男因與林女通姦又毆打謝女，被法院判刑4月又拘役30日，判他要賠償謝女30萬元；謝女則與林男，從光碟可看出是兩情相願，不是毛手毛腳，判她也要賠償30萬元；可上訴。
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