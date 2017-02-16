台南查獲首件農會現金賄選案 樁腳8萬交保候傳

2017-02-16 16:24

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署宣布查獲今年農會選舉，台南地區首件現金賄選案，檢方查出新化農會一名疑似農會某代表樁腳的蔡姓小組長向會員買票；有數位會員與證人坦承收受賄款，1票價碼1200到2000元。檢方諭知蔡姓小組長以8萬元交保，並向上追查是否與理事選舉以上層級有關。

南檢檢肅黑金專組檢察官林朝文日前接獲檢舉情資指出，106年南市新化區農會選舉，疑有現金買票賄選不法情事，即指揮南市調查處組成專案小組，深入查證。

檢察官完成蒐證後，於2月15日指揮南市調查處、市警新化分局等單位，傳喚樁腳及農會會員等20餘人到案說明，經隔離訊問，有數名會員及證人坦承收到某候選人及樁腳交付的賄款，其中有人繳回賄款現金1200元，買票價碼每票1200元到200元不等；另身為農會小組長的蔡姓樁腳，也坦承交付賄款給選民。

案經檢察官訊問後，諭知蔡姓樁腳以8萬元交保候傳，其餘人均請回，該案將進一步擴大偵辦。