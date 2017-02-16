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我國檢方起訴無罪率3％ 邱太三：與德國相當！

我國檢方起訴無罪率3%，和美國及德國毫不遜色。（記者溫于德攝）

2017-02-16  16:17

〔記者項程鎮／台北報導〕法務部長邱太三下午召開司改記者會指出，近年來我國檢察官定罪率在96%以上，無罪率在3％左右，已與先進國家德國的無罪率相近，相較於美國的8.7%毫不遜色，歐洲的奧地利無罪率竟高達17%，但日本的0.02%則讓各國望塵莫及。

邱太三認為，台灣檢察官並不差，雖然少數個案有瑕疵，因涉及民眾權益，累積不少民怨，法務部了解民眾希望檢察官能更精進偵查作為，因此會帶領檢察官自我改革，不會等到司法改革國是會議召開時，才成為被改革者。

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