賣淫大王主打紅牌「雙胞胎」真相長這樣...

2017-02-16 15:40

〔記者徐聖倫／新北報導〕縱橫雙北10年的賣淫大王綽號「吳董」的吳誌麒，專門從事人口販運，他旗下一對中國籍紅牌雙胞胎，主打姊妹丼雙飛，移民署新北市專勤隊逮回發現，吳嫌盜用網美照片騙很大，這對雙胞胎起碼比照片還要再老個15歲，經手的專勤隊員打趣說「本人跟照片大概87趴像」。

專勤隊調查，吳嫌旗下不包含色情護膚、卡拉OK，光應召站就有30個，全盛時期小姐約有500位，比很多企業員工都還要多，年齡約落在20至40歲，依素質外貿，價碼由3000到2萬元不等，其中最紅主打親姊妹可雙飛的中國籍雙胞胎，來台15日就能夠賺回台幣10萬，約2萬多人民幣。

雖然吳嫌在LINE裡用的是「照騙」，但嫖客們還是趨之若鶩，就是因為「親雙胞胎姊妹」的噱頭，讓有特殊癖好的嫖客就算是看了跟相片一點也不像的本人也不介意。