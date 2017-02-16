建商找幫派介入債務糾紛 反遭拘禁、凌虐毆打
天道盟太陽會會長綽號「鐵霸」的曾盈富等9人送辦（記者邱俊福翻攝）
〔記者邱俊福／台北報導〕請鬼拿藥單！北市1名黃姓建商，去年間找天道盟太陽會會長綽號「鐵霸」的曾盈富出面處理龐大債務糾紛，結果本身不僅陸續付出千萬元，還遭對方覬覦財產，強押拘禁毆打凌虐3天，且債權人更被恫嚇不得軋票，刑事局偵四大隊第一隊經長期蒐證，今天宣布將曾嫌與幫眾等9人逮捕到案，移送檢方偵辦。
警方說，曾嫌到案後表示，僅是該建商跟其老婆單純的房屋買賣糾紛，檢方訊後諭令20萬元交保。
警方調查，47歲曾嫌為「天道盟太陽會第一代虎」成員，自恃「天道盟太陽會」會長的幫派身分，平日擁槍自重，專門以黑道名義訛詐或恐嚇被害人，以持槍恐嚇等方式脅迫被害人將本人或第三人之物交付，並聚眾持棍、棒、刀械暴力毆打被害人，至使不能抗拒，而剝奪其行動自由等不法情事。
去年3、4月間，北市內湖區黃姓建設公司負責人因房屋賣不出去資金短缺，開票向友人先後借款近千萬元，其中1張660萬元本票將到期，便委託曾嫌等人處理後續債務問題。
曾嫌出面後，持槍恐嚇債權人不得軋票，造成債權人敢怒不敢言，而同時則陸續要求黃男交付債款近千萬元。去年9月間，幫眾在北市大同區發現債權人的1名友人在三溫暖洗澡，因「看不爽」，便聚眾持刀、棍強押上車，毆打成傷。
去年11月間，曾嫌覬覦黃男財產，涉嫌教唆小弟在北市內湖區強行押走，將其拘禁3天2夜，毆打凌虐，要求給付鉅額贖金1600萬元，因黃男沒有錢，便將其丟包在北市中山區。
專案小組經6個多月跟監蒐證後，由士林地檢署檢察官蔡東利指揮下，兵分多路，在北市文山、中山、大同區、新北市板橋區、新莊區等處，將治平專案對象曾嫌等9人查緝到案，現場查獲毒品大麻、本票、槍管、道具槍、犯案車輛等贓證物，依恐嚇取財、妨害自由與傷害等罪嫌送辦。
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標題：建商找幫派介入債務糾紛 反遭拘禁、凌虐毆打
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