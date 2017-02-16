假冒中國最高檢察長 台集團詐騙對岸女教授9千萬
〔記者張軒哲／台中報導〕以劉姓男子為首的詐騙集團，假冒中國最高檢察院檢察長，詐騙中國清華大學一名54歲黃姓女教授，從去年七月底至八月底期間，以黃女涉及詐騙案件要監管帳戶，透過微信對話，先後誘使黃女匯款人民幣1千8百萬元，直到黃女籌不出錢，才驚覺遭騙報案，中方洽請我方追查此起詐騙案件。清水警方昨日夜間到台中市西屯區逮捕8名詐騙成員，今日移送法辦。
警方調查，黃女去年7月23日先接獲假冒中國工商銀行客服詐騙電話、謊稱信用卡遭盜刷，之後遭假冒中國最高檢察院檢察長曹建銘以微信直接對話，認為她有洗錢之嫌，黃女為證明自己清白，提供身分證字號與帳戶，作為個人資產清查，卻一步步誤入陷阱。
黃女先後六次共匯出人民幣1800餘萬元（台幣約9000萬元），其部分遭騙資金於台灣ATM提款機取現，另發現部分款項以網路銀行方式層層轉帳，使用之QQ帳號IP位址位於台灣，中方依據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法協助協議」洽請我方追查詐騙集團成員。
警方指出，詐騙集團犯案期間利用木馬程式及中國通訊軟體QQ，將個人資料電話改為中國檢察院電話，以取信黃女，黃女散盡積蓄，四處借貸籌款，直到籌不出錢，親友才告知可能遭騙，黃女趕緊報案。
清水警方追查後，昨夜到西屯一處社區大樓，發現以41歲劉姓男子等7男1女共8人組成的詐騙集團，以從事提供詐欺機房語音話務系統、第三方支付平臺支付寶交易及外圍收購、販賣人頭電話卡、個人資料為主要犯罪型態，犯案期間利用人頭電話及通訊軟體QQ、Skype、WeChat等為主要聯絡工具，規避警方查緝。
主嫌還以賓士與BMW名車代步，生活豪奢。警方以詐欺罪嫌，將8人移送偵辦，另持續擴大偵辦此案。
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