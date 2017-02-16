兒子要改姓 老爸怒罵三字經被告

2017-02-16 15:06

〔記者王定傳／新北報導〕新北市張姓男子與兒子感情不睦，加上得知兒子想要改姓，兩人發生爭執，張男在兒子的臉書怒罵：「我今天養育你20年，我得到了是這樣的對待，質疑我，認定我，我他X的我沒做的事，被你這樣誣衊，我心寒，就當我沒生你這種人，要改姓就快一點」、「X你媽」等語挨告，新北地院依公然侮辱罪判罰金7千元。

判決書指出，去年4月19日晚間11時許，張男因與兒子感情不睦，加上得知兒子想要改姓，跑到兒子臉書留言：「X你媽的很行很跩」、「老子沒欠你X」、「我今天養育你20年，我得到了是這樣的對待，質疑我，認定我，我他媽的我沒做的事，被你這樣誣衊，我心寒，就當我沒生你這種人，要改姓就快一點！」

張子發現後提告，法官認為張男所為足以貶損兒子名譽，依公然侮辱罪判他罰金7千元，可上訴。