| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

兒子要改姓 老爸怒罵三字經被告

2017-02-16  15:06

〔記者王定傳／新北報導〕新北市張姓男子與兒子感情不睦，加上得知兒子想要改姓，兩人發生爭執，張男在兒子的臉書怒罵：「我今天養育你20年，我得到了是這樣的對待，質疑我，認定我，我他X的我沒做的事，被你這樣誣衊，我心寒，就當我沒生你這種人，要改姓就快一點」、「X你媽」等語挨告，新北地院依公然侮辱罪判罰金7千元。

判決書指出，去年4月19日晚間11時許，張男因與兒子感情不睦，加上得知兒子想要改姓，跑到兒子臉書留言：「X你媽的很行很跩」、「老子沒欠你X」、「我今天養育你20年，我得到了是這樣的對待，質疑我，認定我，我他媽的我沒做的事，被你這樣誣衊，我心寒，就當我沒生你這種人，要改姓就快一點！」

張子發現後提告，法官認為張男所為足以貶損兒子名譽，依公然侮辱罪判他罰金7千元，可上訴。

廣告
  • 新北地院。（記者王定傳攝）

    新北地院。（記者王定傳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：兒子要改姓 老爸怒罵三字經被告


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.