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不爽買到假毒品擄人 6嫌被逮起訴

2017-02-16  17:04

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市王姓男子向2名毒販買毒發現買到假貨，夥同多名男子誘出邱姓、張姓毒販後，押走邱男凌虐，張男逃走後找來兄弟營救、亮出幫派名號，王男等人則執意「賠錢再說」，但邱男的母親獲悉兒子被押走後報警追查，王男獲悉警方介入、立馬放人，最後仍被逮捕送辦，警方仍循線查獲押人的王男等6人送辦，桃園地檢署今天偵結依妨害自由、傷害罪嫌將6人起訴。

起訴指出，26歲的王男於105年5月初向邱姓、張姓男子購買毒品吸食，交易後發現買到的是假毒品，心有不甘下，夥同秦姓、楊姓、余姓等5名男子，楊稱要再買毒，再度約出邱男、張姓到大園區1家速食店交易，待邱男、張男現身時，眾人上前押人，邱男被挾持上車，張男見狀快閃逃去。

邱男被押到1處檳榔攤後遭對方持棍棒毆打凌虐，逃去的張男急忙找來幫派份子「阿國」救人，雙方談判時，「阿國」亮出天道盟太陽會的名號，王男仍執意「拿錢放人」。直到邱男的母親得知兒子被擄走，慌張報警求助，王男得知警察介入，當下讓手下將邱男帶往老街溪旁步道放人。

警方事後追查到王男等人送辦，檢方調查時，王坦承雙方有買毒糾紛，但辯稱沒有妨礙邱男的自由，對方是自願留下處理事情的。檢方認為王男等人的說法避重就輕，今偵結將涉案6人起訴。

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  • 王姓男子買到假毒品憤而夥眾押走毒販，被桃園地檢署起訴。（記者余瑞仁攝）

    王姓男子買到假毒品憤而夥眾押走毒販，被桃園地檢署起訴。（記者余瑞仁攝）

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相關關鍵字： 依妨害自由 傷害罪 毒品
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