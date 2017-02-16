「兒子以後要你教了」 聽到這句話人夫怎辦？
2017-02-16 15:10
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〔記者許國楨／台中報導〕趙姓婦人疑因憂鬱症發作，前晚獨自開車外出購買火爐及木炭，再撥打手機給丈夫，丟了一句「兒子以後要你教了」後便掛斷電話，丈夫驚覺有異趕緊報案，警方立即追蹤手機發話位置，並鎖定車號、車型及顏色，迅速發動即刻救援，終於在3小時後發現人車，將已燒炭尋短奄奄一息趙婦緊急送醫，從鬼門關搶救回一命。
警方指出，45歲趙婦當晚8點多向丈夫表示，因感冒故開車外出拿藥，9時許撥打兒子手機講了一堆喪氣的話語，黃姓丈夫發覺有異狀追問，但趙婦卻只丟了一句「兒子以後要你教了」後便斷線，並且不再接聽電話。
黃男心急如焚立刻外出尋找，並透過親友電話了解，有親友告知接到趙婦來電，透露人在太原路一帶，黃男前往遍尋不著後，立即向第五分局東山派出所通報協尋，警員蔡奇峰及林通寶獲報，立即追蹤手機發話位置，同時根據趙婦使用的車輛廠牌、顏色等特徵，通報線上員警全體動員，迅速展開地毯式搜尋。
經過員警全面搜尋3小時後，終於在北屯區軍福十六路上尋獲該車，見趙婦反鎖車中情況危急，立即通報消防人員前來，順利將在車內燒炭自殺、奄奄一息的趙婦緊急送醫救治，從鬼門關前救回一命。
黃男表示，妻子外出時並無徵兆，雙方也沒有發生爭吵，可能因為天氣變化，導致妻子憂鬱症復發，對於警方迅速找到妻子的效率感到萬分謝意。
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