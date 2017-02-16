改良檢察官評鑑制度 法務部提五要點

2017-02-16 15:03

〔記者謝君臨／台北報導〕法務部為迎接司改國是會議，今由部長邱太三偕同檢察總長顏大和、高等檢察署檢察長王添盛召開「人民參與檢察與精緻偵查」記者會，會中提出三點自我改革方案，包括：提高起訴門檻、強化團隊辦案；組成人民檢察審查會；以及強化檢察官個案評鑑。

其中針對「強化檢察官個案評鑑」部分，法務部表示屬「防弊」，將針對草率辦案研擬強化檢察官的個案評鑑，進行檢察官評鑑委員會之改良，並提出五大要點。

其一，強化外部民主性，增加評鑑委員會之外部委員即民間人士之人數，以提高外部參與檢察官之監督；其二、明定評鑑委員得主動提案調查，強化委員職權；其三、放寬請求個案評鑑之時效，擬由現制2年延長為5年，以避免現況有案件發覺後欲移送評鑑時，因時效過短，而無法進行實質評鑑。

其四、評鑑委員會對於檢察官有不當情事，但無懲戒之必要者賦予直接處分權，而非現制僅有建議權，致發生評鑑委員會之決議遭檢察官人事審議委員會推翻，引發官官相護爭議；其五、增加懲戒種類，例如書面建議、教育課程等。

法務部指出，以上五點均為檢察官評鑑委員會運作以來，多方受到批評之處，將認真面對，展現魄力主動改革。