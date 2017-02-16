改良檢察官評鑑制度 法務部提五要點
2017-02-16 15:03
〔記者謝君臨／台北報導〕法務部為迎接司改國是會議，今由部長邱太三偕同檢察總長顏大和、高等檢察署檢察長王添盛召開「人民參與檢察與精緻偵查」記者會，會中提出三點自我改革方案，包括：提高起訴門檻、強化團隊辦案；組成人民檢察審查會；以及強化檢察官個案評鑑。
其中針對「強化檢察官個案評鑑」部分，法務部表示屬「防弊」，將針對草率辦案研擬強化檢察官的個案評鑑，進行檢察官評鑑委員會之改良，並提出五大要點。
其一，強化外部民主性，增加評鑑委員會之外部委員即民間人士之人數，以提高外部參與檢察官之監督；其二、明定評鑑委員得主動提案調查，強化委員職權；其三、放寬請求個案評鑑之時效，擬由現制2年延長為5年，以避免現況有案件發覺後欲移送評鑑時，因時效過短，而無法進行實質評鑑。
其四、評鑑委員會對於檢察官有不當情事，但無懲戒之必要者賦予直接處分權，而非現制僅有建議權，致發生評鑑委員會之決議遭檢察官人事審議委員會推翻，引發官官相護爭議；其五、增加懲戒種類，例如書面建議、教育課程等。
法務部指出，以上五點均為檢察官評鑑委員會運作以來，多方受到批評之處，將認真面對，展現魄力主動改革。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 「百萬小學堂」小西瓜學測74級分 想當中醫師
- 草屯農會選舉「賄聲賄影」 投檢察長出招
- 屏東縣3農會選情緊繃 竹田傳1票3000元
- 柯文哲試乘機捷 打99分
- 宜副縣長宣誓就職 朱壽騫：推動縣務不分黨派
- 學測成績公布 新住民學生想當資訊人
- 從鄉土作家到政論名嘴 汪笨湖有話直言、愛恨分明
- 道奇開幕戰 除了他不做第二人想
- 視同駐外使館？楊甦棣：美將派陸戰隊駐守AIT
- 冬天還沒結束！吳德榮：下週四極地冷氣團報到
- 國銀投資海外FinTech眾籌平台 上海銀搶頭香
- 臉書遭負面人際經驗 董氏：憂鬱風險恐增3.5倍
- 望安國小慶百年 師生騎單車環島
- 《觀察筆記》舉國皆哭
- 小英訝異同性婚衝太快？總統府澄清
- 許可制改登記制 簡化退場機制
- 陳建仁︰年改若成功 其他改革一定行
- 金氏世界認證蜈蚣陣 金唐殿開館遶境
- MLB》美媒驚爆 陳偉殷老闆將任美國駐法大使
- 前黃復興主委挺郝
- 林務局邀大學生 合力查捕山老鼠
- 汪笨湖追思禮拜 25日天橋教會舉行
- 社論》「俗又大碗」討不到真便宜
- NBA》騎士奪冠虧損12億 詹皇仍頻要求補強
- 表哥「四」不可當 國王1分氣走湖人
- 立委參訪團會晤美副助卿 王定宇：史上首次突破
- 水手國王當家 拚個10來運轉
- 張孝全貼心餵食鄭秀文 女神挑猛男 先驗胸肌
- 德國雙B雙門Coupé跑格化包裝
- 建和國小地圖水池整修 3月亮相
- 六家國小繪本創作 變身鄉土教材
- 攻擊失手？ IS炸彈客只有炸死自己...
- 一例一休衝擊財務 社福團體大喊吃不消
- MLB》3屆明星強投拒絕出席春訓 洋基老闆說話了
- 西半部日夜溫差達10度 週六稍降溫
- 竹女與實中各1人滿級分 他們「從不補習」
- 三大法人買超23億 外資買超33億
- 學測成績公布 建中滿級分16人
- 「帝寶」豪宅戶惹官非 這些家族全部都上榜…
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：改良檢察官評鑑制度 法務部提五要點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分