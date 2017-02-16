強化團隊辦案 邱太三：增設主任檢察官缺額

2017-02-16 14:54

〔記者錢利忠／台北報導〕法務部長邱太三今天下午會同檢察總長顏大和、高檢署檢察長王添盛召開記者會，針對即將而來的司改國是會議，提出檢察體系的自我改革方案；針對強化「團隊辦案」模式的部分，邱太三表示，未來重大案件主任檢察官將共同具名，除了提高起訴門檻之外，在實質偵查作為上，推動重大案件主任檢察官具名協同偵查。

邱太三表示，法務部的初步目標，各地檢署重大案件至少有10%以上，有主任檢察官協同偵查，並在起訴書共同具名；此外，特殊重大案件起訴檢察官共同蒞庭。

邱太三坦言，因目前檢察人力不足，如能經由司改國是會議推動檢查人力、物力增補完備，即可擴大「己案己蒞」的範圍。

邱太三指出，將調整一、二審檢察署人力，增設一審主任檢察官，強化主任檢察官帶領團隊辦案的模式，除了鼓勵有經驗的幹練檢察官留任一審之外，必要時將調撥二審檢察人力至一審，並增設一審的主任檢察官缺，一審檢察官將改為3至4人為一組，每組設主任檢察官，帶領並強化團隊辦案。