不起訴、簽結案件 研擬引進人民參與審判
2017-02-16 14:57
法務部長邱太三（中）偕同檢察總長顏大和（右）、高檢署檢察長王添盛召開記者會。（記者謝君臨攝）
〔記者謝君臨／台北報導〕總統府司改國是會議分組會議即將開跑，其中除了大家關注的「人民參與審判」議題外，也有針對檢察官改革議題，法務部今召開記者會，表明願意帶領檢察體系宣示自我改革方案。
針對不起訴處分及常引發外界質疑的案件簽結部分，法務部研議相應法院引進人民參與審判，將參考日本制度，引進人民參與之人民檢察審查會。
法務部初步研擬項目有三，第一，無告訴人之重大案件不起訴處分或簽結，可交由有人民參與之「檢察審查會」審查，特別是重大貪瀆、矚目案件，通常均為無告訴人之案件，經檢察官為不起訴處分後，改變現行職權再議機制，改由人民參與，審查檢察官不起訴之案件，並擴大及於簽結案件。
其二，人民檢察審查會由一般民眾組成外，另加上學者、退休之法官組成，並研議採交替任期制，兼顧成員代謝及避免案件中途全員更迭，無法銜接。
其三、檢察審查會受理案件，經調取原卷審查後，認為偵查不完備的，得建請檢察官再行偵查，檢察官仍為不起訴後，檢察審查會認應行起訴，得聘請律師逕行向法院起訴。
法務部表示，引進人民檢察審查會不僅標示著檢察民主化的開啟，也是偵查透明化的一大步。
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