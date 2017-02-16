杜絕檢察官濫行起訴 邱太三：修法提高起訴門檻

法務部長邱太三（中）今天下午會同檢察總長顏大和（右）、高檢署檢察長王添盛（左）召開記者會。（記者錢利忠攝）

2017-02-16 14:42

〔記者錢利忠／台北報導〕為迎接總統府司改國是會議分組會議，法務部長邱太三今天下午會同檢察總長顏大和、高檢署檢察長王添盛召開記者會；邱太三表示，為提升檢察官辦案品質，除了將透過國是會議司改議題，致力為檢察官爭取人力、物力、減輕案件負荷，集中辦案資源之外，將自我要求以精緻偵查為目標，主動進行改革。

邱太三指出，針對案件起訴部分，將研議提案修法提高起訴門檻，將刑事訴訟法第251條第1項規定「檢察官依偵查所得之證據，足認被告有犯罪嫌疑者，應提起公訴。」改為「檢察官依偵查所得之合法證據，足信被告應受有罪判決者，應提起公訴」。

邱太三表示，將起訴門檻提高到「足信被告應受有罪判決」，並在修法前，以內規明定此起訴標準，以高標準起訴門檻，杜絕外界對檢察機關濫行起訴的質疑。