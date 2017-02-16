蝶戀花資深領隊為公司澄清 「老闆是很好的人」
2017-02-16 16:27
［記者黃捷／台北報導］蝶戀花旅行團遊覽車國道翻覆，造成33死慘劇，創辦人周比蒼今在員工陪同下，以證人身分至士林地檢署應訊。在蝶戀花任職7年的領隊「愛麗絲」說，老闆人其實很好，「壓榨員工絕對不是事實」。
愛麗絲表示，康育薰綽號「康康」，平時較木訥，不太跟大家提及自己的私事，但工作很認真，是個很好的司機。
她解釋，蝶戀花的司機、領隊都是按件計酬，工資每天發現金，而非領月薪，也可能因為康男經濟狀況不佳，老闆才會給他接案，讓他多賺點錢。
她澄清，蝶戀花並不是低價團，老闆自己也是司機起家，知道很多秘境，至今仍會出車，累積很多忠實顧客，他只希望老朋友們能玩得開心，因此一直不願漲價。
她淚訴，這次罹難的李傳海、黎鳳儀夫婦就是老顧客，跟老闆感情很好，她與2人也很熟悉，沒想到竟發生意外，這幾天跑殯儀館，真的感到很難過。
她說，老闆是軍眷，看到與兩岸歷史相關的電影，都會忍不住落淚，每次出團時的午餐時間，若看到流浪狗，都會把食物分給狗吃，是個很感性的人。
她指出，老闆早就打算將旅行社託付給兒子，大小事務都已在慢慢交接，兒子也去研讀相關科系，老闆並非為了躲避責任，才讓兒子出來面對家屬。
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