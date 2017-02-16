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大批毒品藏樓梯間鞋盒 以為神不知鬼不覺…

2017-02-16  15:07

〔記者姚岳宏／台北報導〕 19歲的趙姓男子怕警方到家裡查緝，竟將2大包、重約百公克的愷K他命毒品，藏在樓梯間的鞋盒內，以為神不知鬼不覺，是「最安全的地方」，最後還是被員警眼尖發現。

台北市文山一警分局木柵派出所警員陳冠羽日前家戶訪查時，有居民反映某一住戶常有陌生人士出入，且有怪異味道傳出，陳員深入探查，發現該戶疑似從事毒品交易，昨晚請搜索票到該住戶執行搜索，雖然一陣翻箱倒櫃，但僅在趙男屋內搜出少量K他命殘渣袋。

由於趙男神情一直很緊張，陳員覺可疑，靈機一動至屋外查察，果然在隔壁樓梯間鞋盒內，發現2大包K他命，總重約百公克，趙男見東西被敲出來，反而鬆了一口氣，乖乖認罪，承認持有、吸食及轉讓毒品，警詢後將他依毒品罪嫌送辦，並擴大追緝毒品來源。

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  • 趙姓男子將K他命毒品藏在樓梯間鞋盒內。（記者姚岳宏翻攝）

    趙姓男子將K他命毒品藏在樓梯間鞋盒內。（記者姚岳宏翻攝）

  • 趙姓男子將K他命毒品藏在樓梯間鞋盒內。（記者姚岳宏翻攝）

    趙姓男子將K他命毒品藏在樓梯間鞋盒內。（記者姚岳宏翻攝）

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