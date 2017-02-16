鐵皮工廠疑似起火 台66線眺望黑煙竄起

大溪台66縣旁，有濃煙不斷從一間鐵皮工廠中冒出。（網友提供）

2017-02-16 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在今日下午2時許，開車行經大溪台66線省道時，看到有濃濃的黑煙直沖天際。

有民眾表示，今天下午2點多，開車行經大溪台66線省道時，看到有濃濃的黑煙直沖天際，濃煙不斷從一間鐵皮工廠中冒出，從民眾所提供的照片可以看到，大量黑煙不斷地竄出，附近天空已成為黑茫茫第一片。