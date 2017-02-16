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不願成被改革者！邱太三：帶領檢察體系自我改革

法務部為迎接司改國是會議，今天由法務部長邱太三（右），會同檢察總長顏大和（中）、高檢署檢察長王添盛（左）召開記者會，宣布檢察體系自我改革的三大方向。（記者錢利忠攝）

2017-02-16  14:43

〔記者錢利忠／台北報導〕法務部為迎接司改國是會議，今天由法務部長邱太三，會同檢察總長顏大和、高檢署檢察長王添盛召開記者會，宣布檢察體系自我改革的三大方向，首先是提高起訴門檻，強化團隊辦案；第2，組成人民檢察審查會；第3，強化檢察官的個案評鑑制度。

邱太三指出，近年來檢察官努力提升偵查品質，定罪率維持在9成6以上，無罪率約百分之3，雖然不能和日本的定罪率高達9成9以上相比，但相較其他民主法治國家如美國約百分之8.7無罪率、德國約百分之3無罪率，台灣的檢察官並不遜色。

邱太三表示，雖然有少數個案有瑕疵，但畢竟都涉及民眾切身權益，也是累積民怨的所在，民眾當然會期望檢察官更精進偵查作為，不待國是會議成為被改革者，法務部願意先帶領檢察體系宣示自我改革方案。

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