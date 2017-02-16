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媽寶被搜出毒咖啡包 母嗆警：上面有寫他名字嗎？

2017-02-16  14:39

［記者鄭淑婷／桃園報導］21歲陳姓男子今天凌晨2點40分，開車搭載23歲王姓友人，行經桃園市桃園區大興西路、中埔二街口，撞上前方正要迴轉的小客車，警方在陳男車上搜出23包毒咖啡包及5包偽裝成枇杷膏的K他命，陳男急Call媽媽到場，陳男不斷嗆警：「先聽我媽說！」陳母護子：「上面沒有寫他的名字啊！」溺愛的程度令警方直搖頭。

警方表示，接獲事故報案前往處理，有目擊者指證，車禍後陳男友人王男，在警方到場前，將車上皮包、西瓜刀藏到騎樓，循線找出後發現皮包裡有23包、總重363公克的二級毒咖啡包及5包、總重81公克的毒品枇杷膏，陳男見狀立即打電話向媽媽求救，陳母隨即在30分鐘後趕抵護子。

陳母到場後得知兒子要被帶到派出所，不斷表示要打給律師，陳男更是接連嗆警：「先聽我媽說！先聽我媽說！」警方攤開包包內的毒品：「如果這是正常的咖啡包，我們就讓他走好不好！妳不知道這些都是不正常的毒品嗎？」陳母一度回稱：「咖啡包上有寫他的名字嗎。」不過，到了派出所陳母情緒較為緩和，反倒是規勸起兒子別再碰毒，據悉，陳母獨力扶養兒子長大，平時都忙於工作。

警方將陳男、王男隔離偵訊，王男供稱，皮包、西瓜刀是陳男要他藏起來的；陳男則稱，毒品是綽號「阿狗」寄放的，西瓜刀是用來切西瓜，訊後兩人被依毒品罪嫌移送桃園地檢署。

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  • 陳男、王男被依毒品罪嫌送辦。（記者鄭淑婷翻攝）

    陳男、王男被依毒品罪嫌送辦。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 警方查獲小惡魔毒品咖啡包。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方查獲小惡魔毒品咖啡包。（記者鄭淑婷翻攝）

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