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台七線19.5公里處山林火警 直升機協助搶救中

復興區台七線19.5公里處山林火警，直升機協助搶救中。（記者李容萍翻攝）

2017-02-16  14:19

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區台七線19.5公里處樹林，今天上午10點許發生山林火警，由於火勢在風勢助長下往兩側及山頂延燒，目前由消防隊滅火，並請空勤總隊調派直升機支援救火。

復興消防分隊到達現場，發現燃燒面積約200平方公尺，但適逢天乾物燥，火勢延燒猛烈，迄下午火勢還在灌救中。

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  • 復興區台七線19.5公里處山林火警，直升機協助搶救中。（記者李容萍翻攝）

    復興區台七線19.5公里處山林火警，直升機協助搶救中。（記者李容萍翻攝）

  • 復興區台七線19.5公里處山林火警，直升機協助搶救中。（記者李容萍翻攝）

    復興區台七線19.5公里處山林火警，直升機協助搶救中。（記者李容萍翻攝）

  • 復興區台七線19.5公里處山林火警，直升機協助搶救中。（記者李容萍翻攝）

    復興區台七線19.5公里處山林火警，直升機協助搶救中。（記者李容萍翻攝）

  • 復興區台七線19.5公里處山林火警，直升機協助搶救中。（記者李容萍翻攝）

    復興區台七線19.5公里處山林火警，直升機協助搶救中。（記者李容萍翻攝）

  • 復興區台七線19.5公里處山林火警，直升機協助搶救中。（記者李容萍翻攝）

    復興區台七線19.5公里處山林火警，直升機協助搶救中。（記者李容萍翻攝）

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