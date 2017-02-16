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補助遊覽車加裝GPS 賀陳旦：九月強制查核

2017-02-16  14:10

〔記者李欣芳／台北報導〕國5賞櫻團遊覽車翻車意外造成33人死亡，交通部長賀陳旦今天出席行政院院會後表示，3月起將補助遊覽車裝設GPS，把旅行資料和公路總局資料相結合，希望半年內所有車子都完成安裝，9月起強制查核，半年後對遊覽車動向完全掌握。

交通部今天在行政院會院會報告「智慧運輸4年計畫」，其中在交通安全部分，智慧運輸計畫將投入經費改善遊覽車安全。

賀陳旦表示，今年3月起，展開遊覽車裝設GPS補助計畫，政府將補助裝設費用的一半或者1萬元，並於9月1日開始強制執行，要求遊覽車全面裝設GPS。換句話說，從現在開始半年之內，把所有還沒裝的車子全部裝上，把資訊與動態管制中心結合，之後就可對遊覽車動向完全掌握。

賀陳旦說，遊覽車車齡確實有老化問題，目前整體大客車安全標準已經大幅改善，將要求2006年以前開始服務的車輛改善安全標準，交通部正在盤查老車數量，盼一個月內完成改善措施。

賀陳旦也表示，為了減少大型車駕駛視野死角，交通部也將提供2000輛大型車全額補助相關設備、3000輛部分補助，明年起全面要求大型車加裝。

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  • 行政院16日舉行院會後記者會，交通部長賀陳旦說明對遊覽車管理措施。（記者方賓照攝）

    行政院16日舉行院會後記者會，交通部長賀陳旦說明對遊覽車管理措施。（記者方賓照攝）

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