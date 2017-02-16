硬闖路檢點差點撞到員警 口罩婦為那樁﹖
2017-02-16 14:33
〔記者許國楨／台中報導〕卓姓婦人上週三吃燒酒雞後騎車回家，唯恐口中酒味傳出，刻意戴口罩遮掩，途中遇到警方路檢點時因心虛，不僅攔查不停還差點撞到執勤員警，卓婦被攔停後仍堅持戴著口罩，以為警方察覺不出來她有喝酒，但最後仍難逃警方靈敏嗅覺，因酒測值超標，吃上公共危險官司。
台中市第二分局文正派出所當晚在北區忠明路上執行路檢勤務，發現後座戴著女兒的66歲卓婦騎車不穩，警方依經驗法則懷疑卓婦酒駕，立即趨前攔查，未料對方不僅攔查不停，硬是要衝過路檢點，警員蔡宗旻上前攔阻還差點遭撞，最後仍攔下卓婦盤查。
卓婦下車後仍戴著口罩，試圖規避警方聞到口中的酒氣，但警方早就從她身上聞到陣陣酒味，經實施酒精呼氣測試後，酒測值0.28毫克果然超標。
卓婦向警方說，稍早與女兒到一家炭烤店吃燒酒雞，期間只吃了2碗而已，也沒有喝其他酒精類的飲料，沒想到還是有酒味，原本以為戴口罩可以遮掩，未料還是逃不過員警靈敏的嗅覺，訊後全案依公共危險罪嫌送辦。
警方說，因為天氣冷，入夜後的薑母鴨、燒酒雞店家總是門庭若市，雖然近來處理酒駕案件，常有酒駕民眾說，只吃了薑母鴨或燒酒雞並沒有喝酒，但不管是薑母鴨、燒酒雞幾乎都加了米酒，雖經燉煮，酒精仍無法完全揮發，呼籲民眾食用後，還是請人代駕或是計程車代步最保險。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
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