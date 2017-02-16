台日雙籍男藏槍枝 台北大直家是小型軍火庫
2017-02-16 13:22
北市警方在高嫌家中起出的改造槍枝。（記者陳恩惠翻攝）
〔記者陳恩惠／台北報導〕家住大直的高姓男子，遭人檢舉家中疑似藏有改造槍械和毒品，台北市警北投分局偵查隊和刑警大隊偵七隊探員前往查緝，果然查獲非法改造槍枝3把、火藥、改造子彈半成品一批、二級毒品大麻10公克餘，全案依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，移送臺北地檢察署偵辦。
警方日前接獲線報，有男子非法持有槍枝及列管的第二級毒品大麻，經實際查訪後得知，這名高姓男子不但持有槍枝與毒品，還具有臺灣及日本雙重國籍，警方不敢大意，於是向法院申請搜索票後前往查緝。
經埋伏數日，沒想到高嫌整日足不出戶，正當員警納悶是否查緝地點有誤時，高嫌昨天傍晚按耐不住走出住家大門購物，員警一擁而上將犯嫌包圍，並帶他回家實施搜索。
搜索過程中，果然發現高嫌屋內藏有數把改造槍枝的成品及半成品、數十發改造子彈的半成品、改造工具、火藥罐一批等，宛如一個小型軍火庫，令警方為之驚訝。
高嫌表示，平日就有收集槍彈及拆除各類爆竹、煙火後將火藥蒐集裝瓶的嗜好，警方不排除可能有其他共犯，將進一步展開追查，另執行搜索同時也起獲高嫌持有大麻毒品及混合的新興毒品。
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