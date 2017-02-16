| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

黑幫公司取名「瓏錸」超挑釁 魚肉鄉民不手軟

黑幫公司取名「瓏錸」被破獲，張姓主嫌等8同夥落網。（記者李容萍攝）

2017-02-16  13:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局今天會同刑事局、市刑警大隊破獲一家長期涉及工程暴力討債集團，並逮捕38歲主嫌張柏榕等8名同夥；黑幫並取名「瓏錸工程有限公司」（台語諧音：攏來），挑釁意味十足，以承攬建案工程轉包，暴力賺取差價，行徑相當囂張。

警方調查，綽號阿東的張柏榕，為中壢地區不良分子，曾多次因組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌遭到移送，為牟取利益，成立「瓏錸工程有限公司」，以承攬建案工程，再轉包給下游工程行施作，並從中賺取差價，其間被查出糾集黑幫同夥恫嚇包商「不簽！你試試看，追（殺）到你家」，使得包商損失數百萬元貨款。

警方也查出，瓏錸公司並在中壢區青埔地區經營「瓏錸工地福利社」，長期霸占青埔地區工地福利社據點，獨占便當、菸酒等利潤，並恫嚇同行業者，一名被害團膳業者曾被其同夥10餘人包圍後拖下車恫嚇稱「你很白目，踩到我紅線，你還敢來青埔，下交流道我給你好看」並施以暴力毆打，讓被害人不敢在青埔一帶販賣便當。

警方昨晚見時機成熟，動員50名警力，兵分10路拘提阿東等8人到案，並依照組織犯罪防制條例等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

廣告
  • 黑幫公司取名「瓏錸」被破獲，張姓主嫌等8同夥落網。（記者李容萍攝）

    黑幫公司取名「瓏錸」被破獲，張姓主嫌等8同夥落網。（記者李容萍攝）

  • 黑幫公司取名「瓏錸」在青埔特區糾眾毆打被害人，害被害人不敢在當地賣便當。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

    黑幫公司取名「瓏錸」在青埔特區糾眾毆打被害人，害被害人不敢在當地賣便當。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

  • 黑幫公司取名「瓏錸」在青埔特區糾眾毆打被害人，害被害人不敢在當地賣便當。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

    黑幫公司取名「瓏錸」在青埔特區糾眾毆打被害人，害被害人不敢在當地賣便當。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 張柏榕 黑幫
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：黑幫公司取名「瓏錸」超挑釁 魚肉鄉民不手軟


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.