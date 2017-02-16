黑幫公司取名「瓏錸」超挑釁 魚肉鄉民不手軟
2017-02-16 13:21
黑幫公司取名「瓏錸」被破獲，張姓主嫌等8同夥落網。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局今天會同刑事局、市刑警大隊破獲一家長期涉及工程暴力討債集團，並逮捕38歲主嫌張柏榕等8名同夥；黑幫並取名「瓏錸工程有限公司」（台語諧音：攏來），挑釁意味十足，以承攬建案工程轉包，暴力賺取差價，行徑相當囂張。
警方調查，綽號阿東的張柏榕，為中壢地區不良分子，曾多次因組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌遭到移送，為牟取利益，成立「瓏錸工程有限公司」，以承攬建案工程，再轉包給下游工程行施作，並從中賺取差價，其間被查出糾集黑幫同夥恫嚇包商「不簽！你試試看，追（殺）到你家」，使得包商損失數百萬元貨款。
警方也查出，瓏錸公司並在中壢區青埔地區經營「瓏錸工地福利社」，長期霸占青埔地區工地福利社據點，獨占便當、菸酒等利潤，並恫嚇同行業者，一名被害團膳業者曾被其同夥10餘人包圍後拖下車恫嚇稱「你很白目，踩到我紅線，你還敢來青埔，下交流道我給你好看」並施以暴力毆打，讓被害人不敢在青埔一帶販賣便當。
警方昨晚見時機成熟，動員50名警力，兵分10路拘提阿東等8人到案，並依照組織犯罪防制條例等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。
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